Рубль днем перешел к повышению в паре с юанем перед налоговыми выплатами октября

Москва. 23 октября. Китайский юань развернулся вниз на Московской бирже в среду днем после укрепления в первой половине сессии. Рубль перешел к повышению в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам октября. В понедельник, 28 октября, им предстоит перечислить в бюджет налог на прибыль, НДС, НДФЛ, акцизы, страховые взносы и НДД.

Курс юаня в 15:00 мск составил 13,507 руб., что на 3,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 20 копеек, до 96,36 руб./$1; контракт EURRUBF упал на 58 копеек, до 103,86 руб./EUR1.

"Вчера рубль оставался под небольшим давлением, потеряв в пределах 0,5% к доллару и юаню, и растерял все приобретения предыдущих двух торговых дней как на биржевом, так и на внебиржевом сегменте. По итогам вчерашних торгов курс юаня на Московской бирже поднялся к 13,54 руб. на фоне крайне низкой торговой активности. Движение валютных курсов отражает небольшой дефицит предложения, что не позволило отыграть достаточно активный отскок цен на нефть (фьючерс на Brent вчера вырос на 2,4%, превысив $75 за баррель). В отсутствие активизации экспортеров волатильность на валютном рынке может оставаться невысокой и сегодня, а курс юаня - удерживаться у отметки 13,5 руб. В ближайшие дни рассчитываем увидеть все-таки попытки юаня откатиться на несколько более низкие позиции (по нашим оценкам, вероятен тест зоны 13-13,3 руб.). Ждем определенной, пусть и временной, поддержки рублю от приближающих налоговых выплат 28 октября, заметно более объемных, чем месяц назад. После прохождения налогового периода склонны ждать возобновления тенденции к плавному ослаблению рубля, экономически логичного в условиях более низких, чем летом, цен на нефть, ограниченности возможностей по наращиванию экспорта, в первую очередь энергоносителей и сезонно крепкого потребления", - полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение днем в среду после активного повышения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $74,73 за баррель, что на 0,72% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене на 1,83%, до $70,42 за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказывают сигналы увеличения запасов топлива в Соединенных Штатах.

По оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 1,64 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали прирост на 0,7 млн баррелей, по данным Trading Economics.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерство энергетики опубликует в 17:30 мск в среду.