"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Европлана

"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив котировок акций "Европлана" на фоне обновленного прогноза менеджмента эмитента по росту нового бизнеса (покупка автотранспорта и передача его в лизинг за отчетный период) по итогам всего 2024 года и рисков дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, сообщается в материале аналитика брокера Ляйсян Седовой.

Эксперт также отмечает, что "Европлан" планирует направить на выплату дивидендов за 9М24 около 6 млрд рублей. При расчете выплат компания учитывает негативное влияние высоких процентных ставок на спрос со стороны лизингополучателей. "Размер дивидендов составит 50 рублей на акцию и может принести инвесторам около 7,4% доходности к текущим ценам. Отметим, что выплаты пока не рекомендованы советом директоров и не одобрены собранием акционеров", - обращает внимание Седова.

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