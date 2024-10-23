S&P 500, скорее всего, проведет торги среды в диапазоне 5650-5760 пунктов - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 5650-5760 пунктов при нейтральном балансе рисков, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Айдын Сейтжапбар.

"Фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют нейтральную динамику. Прогнозируем средний уровень волатильности при нейтральном балансе рисков, - пишет эксперт в комментарии. - Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5810-5890 пунктов. S&P 500 консолидируется в непосредственной близости от исторического максимума. Структура движения указывает на то, что инициатива остается в руках покупателей. Возможности для продолжения роста остаются, так как зона перекупленности по-прежнему не достигнута. Цель для индекса широкого рынка - уровень 5900 пунктов. Ближайшая поддержка - 5800 пунктов".

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