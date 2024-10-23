Whoosh может закончить третий квартал 2024г с прибылью около нуля - "Цифра брокер"

Whoosh ("ВУШ Холдинг") может закончить третий квартал 2024 года с прибылью около нуля, что ухудшает перспективы акций эмитента, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Совет директоров Whoosh рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 2,11 руб. на одну обыкновенную акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности около 1,3%, - отмечают эксперты в комментарии. - У "ВУШ Холдинга" не лучшее финансовое положение: по итогам I полугодия 2024 года коэффициент "Чистый долг/EBITDA" компании составлял около 2х (при том что около 75% от операционной прибыли компании уходит на обслуживание долга), и компания привлекла дополнительные 4 млрд руб. под плавающую ставку КС+2,5%. III квартал текущего года компания может закончить с прибылью около нуля, что ухудшает перспективы акций эмитента, по которым наша целевая цена составляет 160 руб. за одну акцию".

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