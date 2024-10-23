Рынок акций РФ утром откатился к 2730п по индексу МосБиржи во главе с АФК "Система", подрос "Полюс"

Москва. 23 октября. Рынок акций РФ утром в среду сохранил умеренно негативный настрой на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent просел к $75,5 за баррель) и ожиданий роста ключевой ставки ЦБ РФ на заседании регулятора 25 октября. Индекс МосБиржи откатился в район 2730 пунктов во главе с бумагами АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,2%), продолжился рост акций ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%) на фоне новых рекордов цен на золото.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2731,39 пункта (-0,9%), индекс РТС - 890,81 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 октября, составляет 96,5918 руб. (+49,94 копейки).

Подешевели также акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2% и -1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2% и -1,8% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,5%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,7%, до 14,677 тыс. рублей), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%). Стоимость золота в среду обновила свой максимум - цена достигала $2770,3 за унцию.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают пониженной активности торгов на рынке акций РФ до пятницы, когда ЦБ РФ примет решение по ключевой ставке. Вместе с тем в среднесрочной перспективе можно ожидать возврата индекса МосБиржи к растущему тренду с ближайшей целью 3000 пунктов, полагают эксперты.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в пределах 2725-2770 пунктов, а динамика акций, скорее всего, будет разнонаправленной. В среду состоится заседание совета директоров ПАО "Полюс" по дивидендам. В случае положительного решения сильного роста бумаг не ожидается, однако при неблагоприятном исходе возможно заметное снижение, считает он.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI в среду снижаются после того, как накануне протестировали сопротивления $75,5 и $71,5 за баррель (средние полосы Боллинджера дневных графиков) на фоне признаков возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Стабилизация котировок выше указанных значений может открыть им дорогу к возвращению в район октябрьских пиков $81,12 и $78,42 за баррель, но участники рынка будут ждать фундаментальных драйверов движения, полагает аналитик.

Рынок акций РФ уже несколько сессий продолжает движение в рамках узкого диапазона, при этом для рублевого индикатора МосБиржи в ближайшие дни важной будет способность устоять выше 2720 пунктов, а для долларового РТС - выше минимума текущего года 877 пунктов.

Инвесторы ожидают новостей от совета директоров ПАО "Полюс" по промежуточным дивидендам за 2024 год, при этом высокая дивидендная база может позволить эмитенту выплатить около 1300 руб. на акцию, что соответствует рекордной для компании доходности в 8,9%, отмечает Кожухова. По факту объявления о дивидендных новостях акции "Полюса" могут скорректироваться вниз в рамках фиксации прибыли игроками после нескольких дней роста, но в целом рекордные уровни цен на золото обещают благоприятные среднесрочные перспективы производителям отрасли, считает Кожухова.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", инвесторы пересматривают позиционирование на рынке акций с приближением заседания Банка России.

Рыночный консенсус в отношении итогов заседания регулятора сводится к повышению ключевой ставки до 20% годовых по следующим причинам: инфляция сильно превышает целевые значения, Минфин РФ наращивает планы по расходам на этот год, что влечет дефицит бюджета на 2025-2027 годы. Кроме того, в октябре значительно выросли инфляционные ожидания населения, и потребители ждут, что в этом году цены поднимутся на 13,4% (это максимальное значение показателя с марта 2022 года). И наконец, темпы роста кредитования в РФ не замедляются: корпоративный кредитный портфель за месяц вырос на 2%, а портфель физлиц - на 1,1%. Замедление в сегменте розничного кредитования обусловлено исчерпанием лимитов по семейной ипотеке. Недавно на программы льготной ипотеки были выделены дополнительные 140,1 млрд руб., но судя по текущим темпам выдачи ипотеки, они будут израсходованы быстрее, чем за месяц, отмечают эксперты.

В США во вторник просели индексы акций Dow Jones (-0,02%) и S&P 500 (-0,05%), но подрос Nasdaq (+0,2%).

Уверенность Уолл-стрит в быстром смягчении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой все больше ослабляется, поскольку экономика США демонстрирует устойчивость, и тон представителей американского ЦБ в отношении будущих темпов снижения ставки является довольно осторожным.

Этот фактор оказывает давление на рынок, которое усугубляют предстоящие президентские выборы в США. Трейдеры полагают, что победа кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах 5 ноября может ограничить смягчение денежно-кредитной политики. Трамп обещает снизить налоги и повысить импортные пошлины, что, вероятно, приведет к усилению инфляционного давления в Штатах, отмечают эксперты.

По оценкам аналитиков Barclays, сценарий, при котором администрация Трампа введет 10%-ную пошлину на весь импорт в США и 60%-ную пошлину на ввоз китайских товаров, приведет к снижению прибыли компаний из S&P 500 на 3,2% в 2025 году.

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста ВВП США на текущий год до 2,8% с 2,6%, на 2025 год - до 2,2% с 1,9%. В опубликованном во вторник докладе МВФ отмечается, что "глобальная битва с инфляцией в целом выиграна".

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,3%), но "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,01-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,1-0,3%).

В Японии инвесторы проявляют осторожность в преддверии внеочередных парламентских выборов, назначенных на 27 октября, пишет Trading Economics. Есть опасения, что правящая Либерально-демократическая партия и ее партнер по коалиции партия "Комэйто" могут потерять большинство в нижней палате, что усилит политическую нестабильность.

На нефтяном рынке утром в среду цены проседают после роста днем ранее.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $75,56 за баррель (-0,6% и +2,4% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $71,25 за баррель (-0,7% и +2,4% во вторник).

Давление на нефтяные котировки оказывают сигналы увеличения запасов топлива в США. По оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 1,64 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали прирост на 0,7 млн баррелей, по данным Trading Economics.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные Минэнерго США опубликует в среду в 17:30 МСК.

Тем временем фундаментальные показатели нефтяного рынка "остаются вполне четкими, поскольку прогнозы спроса регулярно пересматриваются в сторону снижения на фоне замедления роста мировой экономики", отметил редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи. Ожидания добычи и поставок на ближайшие кварталы тем временем растут, сказал он в интервью MarketWatch. С учетом всего этого "можно предположить, что нефть скорее опустится до $50, чем поднимется до $90 за баррель", добавил эксперт.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-4,4%), акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-4,2%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-4,2%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-4%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-3,9%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-3,3%).

Выросли акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+7,8%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+6,7%), "префы" ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+3,9%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,4%).

Правительство РФ продлило квоты на вывоз удобрений на период с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года, сообщила пресс-служба правительства. Общий объем экспортных квот составит около 19,2 млн тонн, в том числе 11,2 млн тонн для азотных удобрений и почти 8 млн тонн - для сложных.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,09 млрд рублей (из них 2,01 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,55 млрд рублей на бумаги "ТКС Холдинг" и 1,19 млрд рублей на акции ПАО "Полюс").