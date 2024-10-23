Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций ММК на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") на уровне "покупать", сообщается в обзоре аналитиков банка.

"ММК" опубликует 24 октября, результаты за 3К24 по МСФО. Уже опубликованные операционные данные мы оцениваем как относительно слабые: из-за ремонтов в доменном цехе и снижения спроса со стороны стройки продажи упали на 18% к/к. В этой связи мы прогнозируем уменьшение выручки на 20% к/к до 181 млрд руб., EBITDA - на 27% к/к до 37 млрд руб. (при рентабельности по EBITDA на уровне 20% против 22% кварталом ранее), чистой прибыли - на 28% к/к до 19 млрд руб. Свободный денежный поток останется, по нашим расчетам, положительным и составит около 3 млрд руб.", - прогнозирует эксперт Дмитрий Смолин.

Аналитик не ожидает от "ММК" выплаты дивидендов за 3К24: скорее всего, компания продолжит выплачивать их на полугодовой основе. В свете публиковавшихся ранее операционных данных за квартал снижение показателей прибыли не должно, на взгляд Смолина, стать сюрпризом для рынка и уже учтено в котировках.

"Мы подтверждаем рейтинг "покупать" по акциям "ММК", которые торгуются с коэффициентом EV/EBITDA 2024П на уровне 2,0 и остаются самыми дешевыми в секторе черной металлургии", - резюмирует стратег инвестбанка.

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