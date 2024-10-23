Индекс Мосбиржи будет двигаться в среду в пределах 2725-2770 пунктов - ПСБ

Индекс Мосбиржи будет двигаться в среду в пределах 2725-2770 пунктов, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова.

"Индекс Мосбиржи во вторник продолжил консолидацию в диапазоне 2740-2785 пунктов, - пишет эксперт. - Потери могли быть более значительными, но небольшой рост акций "Газпрома" поддержал индекс. Инвесторы положительно восприняли новость о том, что Минфин ожидает возвращения госкомпаний к выплате дивидендов. Лучше рынка выглядели акции золотодобывающих компаний, благодаря тому, что мировые цены на золото вновь обновили исторический максимум. Это поддержало спрос на бумаги ЮГК и "Полюса". Однако акции "Селигдара" потеряли 1,2%, что, вероятно, связано с недавней дивидендной отсечкой. Давление продавцов сохранится ещё некоторое время, после чего они могут перейти к росту".

Ощутимо прибавили бумаги "РусАла". На взгляд Головинова, техническая картина остаётся неоднозначной, но с учётом роста цен на алюминий есть основания полагать, что восходящий тренд продолжится.

Аналитик ожидает, что в среду индекс Мосбиржи будет двигаться в пределах 2725-2770 пунктов. Динамика акций, скорее всего, будет разнонаправленной.

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