Акции Полюса могут начать коррекцию после решения СД компании по размеру дивидендов - "Алор Брокер"

Акции "Полюса" могут начать коррекцию после решения совета директоров компании по размеру дивидендов, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Треть процента прибавили во вторник котировки акций "Полюса" в ожидании решения совета директоров по размеру дивидендов, - пишет эксперт в комментарии. - Не исключаем, что "по факту" бумага может начать коррекцию. И вот тогда в ней может нарисоваться довольно негативная картина - "тройная вершина" с пиками 12 апреля, 20 мая и вчера-сегодня. Это вполне весомое основание, чтобы зафиксировать часть прибыли по бумаге, особенно теми, кто сидит в ней давно".

В целом на "Полюс" эксперт смотрит позитивно и полагает, что компанию будут поддерживать огромные запасы Сухого Лога и освоение этого месторождения.

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