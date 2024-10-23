Вероятны попытки юаня отступить к уровням 13-13,3 руб. в ближайшие дни - ПСБ

Вероятны попытки юаня отступить к уровням 13-13,3 руб. в ближайшие дни ввиду приближения налоговых выплат, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Во вторник рубль оставался под небольшим давлением, потеряв в пределах 0,5% к доллару и юаню и растерял все приобретения предыдущих двух торговых дней как на биржевом, так и на внебиржевом сегменте. - отмечает эксперт. - По итогам торгов курс юаня на Московской бирже поднялся к 13,54 руб. на фоне крайне низкой торговой активности. Движение валютных курсов отражает небольшой дефицит предложения, не позволившее отыграть достаточно активный отскок цен на нефть (фьючерс на Brent вчера вырос на 2,4%, превысив $75/барр.). В отсутствие активизации экспортеров волатильность на валютном рынке может оставаться невысокой и в среду, а курс юаня - удерживаться у отметки 13,5 руб.".

В ближайшие дни аналитик рассчитывает увидеть все-таки попытки юаня откатиться на несколько более низкие позиции (по нашим оценкам, вероятен тест зоны 13-13,3 руб.). "Ждем определенной, пусть и временной, поддержки рублю от приближающих налоговых выплат 28 октября, заметно более объемных, чем месяц назад, - пишет Локтюхов. - После прохождения налогового периода склонны ждать возобновления тенденции к плавному ослаблению рубля, экономически логичного в условиях более низких, чем летом, цен на нефть, ограниченности возможностей по наращиванию экспорта, в первую очередь энергоносителей и сезонно крепкого потребления".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.