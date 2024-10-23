.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики в ожидании заседания ЦБ
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в сентябре составила 0,48%
Рост потребительских цен в сентябре ускорился до 0,48% после повышения на 0,20% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,63% после 9,05% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался выше прогнозов аналитиков
 
Депутаты предложили корректировки к бюджету
Комитет Госдумы по бюджету и налогам консолидировал замечания Счетной палаты, профильных комитетов, экспертов и бизнеса к главному финансовому плану страны и предложил корректировки ко второму чтению, пишут "Ведомости". Накануне профильный комитет...
 
Рынок рассчитал минимальные инвестиции для начала работы с цифровым рублем
Минимальные инвестиции российского банка для начала работы с цифровым рублем могут составлять от 120 млн рублей до более чем 200 млн рублей. Эксперты указывают, что эта сумма неподъемна для небольших банков, поскольку она в несколько раз превышает...
 
Минфин разработал новые меры по обелению рынка драгметаллов
Власти хотят обязать заводы по очистке золота отслеживать происхождение и маршрут каждой партии поступающего сырья. Проект такого нормативного акта разработал Минфин, пишут "Известия". Процесс будет идти через специальную госсистему, которая...
 
23 октября 2024 года 09:35

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики в ожидании заседания ЦБ

Москва. 22 октября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании итогов очередного заседания ЦБ РФ, запланированного на 25 октября, а также на фоне противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в понедельник: S&P 500 и Dow Jones снизились, тогда как Nasdaq умеренно вырос. Внимание глобальных инвесторов направлено на сезон корпоративной отчетности. На этой неделе свои квартальные результаты представят около 20% компаний, входящих в расчет индекса S&P 500. Также рынок начинает готовиться к заседанию Федеральной резервной системы и президентским выборам в США, которые состоятся в начале ноября.

Большинство фондовых индексов государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются, положительную динамику демонстрируют только рынки акций материкового Китая и Гонконга. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК во вторник вырос на 0,15%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%. Народный банк Китая в понедельник понизил процентные ставки сильнее, чем прогнозировалось, и эта новость продолжает оказывать позитивное влияние на рынок, отмечают аналитики. Вместе с тем значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов уменьшилось на 1,4%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК потерял 1,2%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к концу торгов опустился на 1,7%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник после существенного подъема днем ранее. Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 МСК составили $74,1 за баррель, что на 0,26% ниже уровня на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на 1,7% - до $74,29 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи утром снизилась на 0,24% - до $70,39 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 1,9%, составив $70,56 за баррель.

Подъем цен на нефть в понедельник произошел после того, как Народный банк Китая снизил процентные ставки "больше, чем ожидалось, в рамках серии мер экономического стимулирования", заявил старший рыночный аналитик XS.com Самер Хасн. По его словам, это "поддерживает перспективы роста спроса на нефть". Однако опасения по поводу объемов спроса со стороны КНР, крупнейшего импортера нефти в мире, сохраняются, и трейдеры ждут более явных признаков улучшения ситуации в экономике страны. Также участников рынка беспокоит возможное возникновение переизбытка нефти на глобальном рынке после восстановления добычи странами ОПЕК+ в декабре.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 21 октября снизилась в 1,7 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,891 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,15 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,24% и составил 103,7 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (19-21 октября) потерял 0,15%, опустившись до 924,59 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-19Р" (-1,36%), "НоваБев Групп БО-П05" (-0,98%) и "Сбербанк-001Р-SBER27" (-0,91%), а в лидерах роста - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,5%), "ФСК ЕЭС БО-05" (+0,48%) и "Почта России БО-002P-02" (+0,34%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Корякэнерго" 24 октября начнет размещение 3-летних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Датой окончания размещения станет наиболее ранняя из следующих дат: 30 января 2025 года или дата размещения последней облигации выпуска. Купоны ежемесячные и переменные, рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 4-й рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, плюс 2% годовых. Соответственно, ставка 1-го купона составит 21% годовых. По займу будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов, а также call-опционы в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов.

ОАО "РЖД" установило ставку 13-го купона облигаций серии 001P-09R на уровне 17,64% годовых. Компания разместила 15-летний выпуск объемом 10 млрд рублей в ноябре 2018 года. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 8% годовых. Остальные купоны плавающие, ставка рассчитывается по формуле: доходность семилетних ОФЗ + 50 базисных пунктов. Ставка текущего купона - 13,76% годовых.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставки 11-12-го купонов 10-летних облигаций серии 001Р-12 объемом 10 млрд рублей на уровне 21% годовых. Компания разместила выпуск в ноябре 2019 года. Ставки 1-10-го полугодовых купонов составили 7,85% годовых.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (OKPO code: 57992197) (ГТЛК) установило ставку 32-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21,2% годовых. Компания разместила 15-летний выпуск на 10 млрд рублей в феврале 2017 года. Ставки 1-28-го квартальных купонов были установлены на уровне 11% годовых. Ставки 29-42-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 8-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2,2% годовых.

ООО "Лизинговая компания Простые решения" ("ПР-лизинг") установило ставку 65-76-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 20% годовых. Семилетний выпуск облигаций на 400 млн рублей компания разместила в декабре 2019 года. Ставка текущего купона - 11% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 21 ноября.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 5-го купона облигаций 2-й серии на уровне 23,61% годовых. Размещение 10-летнего выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 22 июля. Датой окончания размещения облигаций станет наиболее ранняя из следующих дат: 350-й день с даты начала размещения или дата размещения последней облигации выпуска. На текущий момент размещены бумаги на 161,44 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 6%. Купоны ежемесячные.

ООО "Хромос инжиниринг" установило ставку 4-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 на уровне 23,75% годовых. Компания разместила выпуск объемом 250 млн рублей в августе текущего года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го ежемесячных купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 7-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4,75%. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация: по 10% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов, еще 60% - в дату окончания 60-го купона.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) выкупило в рамках оферты 308 тыс. 037 облигаций серии 001Р-02R по цене 100% от номинала, или 3,08% эмиссии. Десятилетний выпуск серии 001Р-02R объемом 10 млрд рублей был размещен в апреле 2017 года по ставке 8,65% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
23 октября 2024 года 18:21
"Мои Инвестиции" позитивно оценивают акции Полюса
"Мои Инвестиции" позитивно оценивают перспективы котировок акций ПАО "Полюс", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. "Совет директоров эмитента рекомендовал к выплате дивиденды за 9М24 и за 423 в размере 1301,75 руб. на акцию (доходность - 8,9% к цене закрытия вторника), что...    читать дальше
.
23 октября 2024 года 17:53
"БКС МИ" подтверждает топ-идею "Лонг в акциях ФосАгро"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает топ-идею "Лонг в акциях "ФосАгро", открытую 26 сентября 2024 года, с ожидаемой совокупной доходностью 10% к концу текущего года, сообщается в материале аналитиков. "Катализатором для котировок бумаг могут стать отчетность (7-8 ноября) и вероятное...    читать дальше
.
23 октября 2024 года 17:29
АКБФ сохраняет прогнозную стоимость акций ВСМПО на уровне 38482,86 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет прогнозную стоимость акций "ВСМПО-АВИСМА" на уровне 38482,86 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 49%, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Прогноз по чистой прибыли эмитента на 2024 год составляет 20,6 млрд руб., а по...    читать дальше
.
23 октября 2024 года 16:52
ПСБ сохраняет позитивную оценку акций РусАла
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций "РусАла", прогнозная стоимость на горизонте года составляет 60 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Алексея Головинова. "Компания сообщила, что в 1К25 планирует ввести в строй весь промышленный комплекс...    читать дальше
.
23 октября 2024 года 16:23
"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях Полюса"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "Полюса", открытую 17 сентября 2024 года, с целевой доходностью 8-10% до середины декабря, сообщается в материале аналитиков. "Ждем, что рекомендованные дивиденды и публикация информации о проекте "Сухой Лог" выступят...    читать дальше
.
23 октября 2024 года 15:56
Возможно продолжение роста цен акций General Motors и Texas Instruments - инвестбанк "Синара"
Котировки акций General Motors и Texas Instruments могут продолжить подъем в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Бумаги General Motors выросли в стоимости во вторник на 10%: автопроизводитель, лучше чем ожидалось, отчитался за 3К24 и повысил прогноз по прибыли на...    читать дальше
.
23 октября 2024 года 15:29
Рубль днем перешел к повышению в паре с юанем перед налоговыми выплатами октября
Москва. 23 октября. Китайский юань развернулся вниз на Московской бирже в среду днем после укрепления в первой половине сессии. Рубль перешел к повышению в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам октября. В понедельник, 28 октября, им предстоит перечислить в бюджет налог на прибыль, НДС, НДФЛ, акцизы, страховые взносы и НДД.    читать дальше
.
23 октября 2024 года 15:20
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Европлана
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив котировок акций "Европлана" на фоне обновленного прогноза менеджмента эмитента по росту нового бизнеса (покупка автотранспорта и передача его в лизинг за отчетный период) по итогам всего 2024 года и рисков дальнейшего ужесточения...    читать дальше
.
23 октября 2024 года 14:46
Акции Селигдара могут быть привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
ции "Селигдара" в целом могут быть привлекательны для долгосрочных вложений на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке золота, говорится в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". При этом эксперты все же отмечают наличие рисков в виде высокой долговой нагрузки, оказывающей...    читать дальше
.
23 октября 2024 года 14:22
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Мосбиржи с целью 240 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 240 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,37%, стоп-приказ: 185 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "С 21 октября 2024 года на...    читать дальше
.
23 октября 2024 года 13:56
Инвестбанк "Синара" подтверждает прогнозную цену акций Полюса на уровне 17500 руб
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Полюс" на уровне 17500 руб. за штуку, что соответствует рейтингу "покупать", сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Смолина. "Полюс сообщил 23 октября, что совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные...    читать дальше
.
23 октября 2024 года 13:33
S&P 500, скорее всего, проведет торги среды в диапазоне 5650-5760 пунктов - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 5650-5760 пунктов при нейтральном балансе рисков, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Айдын Сейтжапбар. "Фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют нейтральную динамику. Прогнозируем средний...    читать дальше
.
23 октября 2024 года 13:12
ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 20% на заседании в пятницу - "Велес Капитал"
ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 20% годовых на заседании 25 октября, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Мы ожидаем на заседании ЦБ 25 октября повышения ключевой ставки на 100 б.п. (до 20% годовых) и сохранения...    читать дальше
.
23 октября 2024 года 12:49
Whoosh может закончить третий квартал 2024г с прибылью около нуля - "Цифра брокер"
Whoosh ("ВУШ Холдинг") может закончить третий квартал 2024 года с прибылью около нуля, что ухудшает перспективы акций эмитента, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Совет директоров Whoosh рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 2,11 руб. на...    читать дальше
.
23 октября 2024 года 12:22
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции HeadHunter с целью 5800 руб
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Хэдхантер" с целью 5800 рублей за штуку на октябрь 2025 года", что предполагает потенциальную доходность 47%, сообщается в материале сервиса. "Рекордно низкая безработица, демографическая проблема и текущая ситуация в экономике...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.