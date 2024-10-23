Короткие ОФЗ под давлением: инвесторы опасаются повышения ставки ЦБ до 21% - ПСБ

Короткие ОФЗ остаются под давлением из-за опасений повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 21% на заседании в пятницу, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Индекс RGBI во вторник усилил снижение, достигнув 99,66 пунктов; доходность индекса выросла на 9 б.п. - до 18,09%, обновив максимумы, - констатирует эксперт. - Основной рост доходности наблюдается на коротком конце кривой ОФЗ - доходность годовых бумаг достигла 20,13 б.п. (+46 б.п. за день). Накануне мы отмечали, что процентные деривативы закладывают ключевую ставку на уровне 21% (на горизонте 6 месяцев). Таким образом инвесторы решили переоценить короткие бумаги, не дожидаясь итогов пятничного заседания ЦБ".

Минфин в среду предложит традиционный набор бумаг - ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК срочностью более 10 лет, напоминает Грицкевич. Пока после объявления программы заимствований на 4 квартал в размере 2,0 трлн руб. нетто Минфин не стремится ее выполнить любой ценой, считает аналитик. На его взгляд, министерство рассчитывает либо на альтернативные источники финансирования расходов, либо будет договариваться с институциональными инвесторами напрямую, как это уже было в конце 2020 года.

Пока фактор дальнейшего ужесточения ДКП является превалирующим для рынка госбумаг - риски дальнейшего снижения ОФЗ-ПД сохраняются, заключает эксперт банка.

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