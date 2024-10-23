Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- встречи МВФ;

- саммит БРИКС;

- продажи домов на вторичном рынке жилья США в сентябре (17:00 МСК);

- выступление главы ЕЦБ Лагард (17:00 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17:30 МСК);

- промышленное производство России в сентябре (19:00 МСК);

- выступление главы Банка Англии Бейли (23:30 МСК);

- квартальные результаты Tesla, Coca-Cola, IBM, AT&T, Boeing, eBay;

- операционные результаты "РусГидро" за 3-й кв. 2024 года;

- совет директоров Полюса рассмотрит дивиденды за 3К23 и 9 месяцев 2024 года.

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