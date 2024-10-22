Аналитики SberCIB с осторожностью смотрят на перспективы акций Северстали

Аналитики SberCIB Investment Research сохраняют осторожный взгляд на перспективы акций "Северстали", говорится в комментарии инвестбанка.

Эксперты подтверждают для этих бумаг рекомендацию "держать" и прогнозную стоимость на уровне 1400 рублей за штуку. По их ожиданиям, доходность свободного денежного потока в ближайшие годы будет низкой - в среднем 5%.

Ранее "Северсталь" представила финансовые результаты за третий квартал 2024 года, которые оказались лучше ожиданий.

Компания нарастила EBITDA на 6% по сравнению со вторым кварталом, до 64,85 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель упал на 9%, сообщила компания. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали EBITDA на уровне 62,9 млрд рублей (+2,8% кв./кв.). Производство стали "Северсталь" увеличила на 7% кв/кв, до 2,47 млн тонн.

Выручка в прошлом квартале составила 219,14 млрд руб. против 220,4 во втором квартале (консенсус-прогноз - 211,2 млрд руб., -4,2%). Годовой прирост показателя составил 14%.

Свободный денежный поток компании в III квартале находился на отметке 41,5 млрд руб. (консенсус-прогноз - 30,9 млрд руб.).

Кроме того, совет директоров рекомендовал дивиденд 49,06 руб. на акцию с доходностью 4%. Последний день для покупки бумаг с выплатой - 16 декабря.

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