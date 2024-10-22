Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 22 октября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились. Исключение составил лишь самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году, который заметно вырос в цене.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 18 базисных пунктов - до 70,55% от номинала (их доходность опустилась на 2 базисных пункта, составив 8,87% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 74,03% от номинала (доходность также не изменилась, составив 8,19% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 1 базисный пункт). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 12,6 процентного пункта - до 40,67% от номинала (его доходность упала на 530 базисных пунктов и составила 13,67% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 10 базисных пунктов - до 70,99% от номинала (их доходность уменьшилась на 5 базисных пунктов и составила 28,3% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 29 базисных пунктов - до 67,31% от номинала (их доходность увеличилась на 21 базисный пункт и достигла 20,44% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 67,4% от номинала (доходность выросла всего на 1 базисный пункт, до 14,01% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась на 15 базисных пунктов - до 66,75% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 22 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник не демонстрируют ярко выраженной динамики в отсутствие публикации важных статданных.

Глобальные инвесторы оценивают заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС), а также перспективы влияния итогов президентских выборов в США на финансовые рынки. Некоторое давление на рынок оказывает продолжающееся ослабление ожиданий, что ФРС будет быстро снижать базовую процентную ставку. Участники рынка видят 87%-ную вероятность снижения ставки всего на 25 базисных пунктов на ноябрьском заседании, по данным CME FedWatch.

Между тем президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила на конференции TechLive, проводимой The Wall Street Journal, что ожидает дальнейшего смягчения политики ФРС. "На данный момент я не вижу каких-либо данных, которые предполагали бы, что мы не можем продолжить снижение ставки", - сказала Дейли.

Участники рынка также полагают, что вне зависимости от исхода президентских выборов в США дефицит бюджета страны все равно продолжит расти, что сдерживает активность покупателей гособлигаций США.