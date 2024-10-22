"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций "Северстали" с целевой ценой на уровне 1600 руб. за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Северсталь" опубликовала отчетность по МСФО за III квартал. Выручка сталевара оставалась на уровне II квартала, а EBITDA была выше на 6%, - отмечают эксперты Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Ахмед Алиев. - Свободный денежный поток подскочил на 70% - заметно выше ожиданий. На этом фоне рекомендованные дивиденды за III квартал с доходностью 4% превзошли прогнозы. На следующие 2 года придется пик инвестпрограммы "Северстали" - это будет давить на денежный поток и дивидендный потенциал. Мы прогнозируем доходность менее 10% ежегодно в 2025-26гг. Сохраняем нейтральный взгляд на сектор в целом и "Северсталь" в частности".

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