S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5810-5890п во вторник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5810-5890 пунктов во вторник при средней волатильности, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Алмаса Альмаганбетова.

"В ходе предстоящей сессии прогнозируем среднюю волатильность при нейтральном балансе рисков, - пишет эксперт. - Направление движения торгов могут задать отчитывающиеся компании на фоне отсутствия значимых релизов макроданных. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5810-5890 пунктов. Инициатива остается за "быками". Вчерашняя внутридневная просадка была выкуплена, что является позитивным краткосрочным сигналом. Возможности для продолжения роста остаются, так как зона перекупленности по-прежнему не достигнута. Цель для индекса широкого рынка - уровень 5900 пунктов. Ближайшая поддержка - 5800 пунктов".

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