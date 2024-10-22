Наиболее вероятен подъем ставки ЦБР до 20% в октябре - инвестбанк "Синара"

Наиболее вероятен подъем ключевой ставки ЦБ РФ до 20% годовых по итогам заседания в октябре 2024 года, при этом в декабре возможно ее повышение до 21%, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"Совет директоров Банка России в пятницу, 25 октября, примет решение по ключевой ставке. Кроме того, на заседании представят обновленный макропрогноз. Наиболее вероятно, что ключевую ставку повысят до 20% годовых, но увеличение до 21% нам представляется оптимальной реакцией на факторы разгона инфляции (ослабление рубля, увеличение дефицита бюджета в текущем году, скачок инфляционных ожиданий). В этот раз регулятор может выбрать промежуточное решение, а до 21% повысить ставку в декабре 2024 года", - пишет эксперт в обзоре.

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