Позиции в облигациях с плавающей ставкой и инструментах денежного рынка по-прежнему актуальны - УК "Первая"

Позиции в облигациях с плавающей ставкой и инструментах денежного рынка по-прежнему актуальны, считают аналитики УК "Первая".

"Ключевым событием недели для долгового рынка станет заседание ЦБ РФ, на котором мы ожидаем повышения ключевой ставки до 21% годовых. Текущие темпы инфляции остаются повышенными, инфляционные ожидании выросли, темпы кредитования сохраняются высокими и рынок труда остается напряженным. При этом данные по индексации тарифов ЖКХ в 2025 году являются дополнительным проинфляционным фактором, - указывают эксперты в обзоре. - Такая макроэкономическая картина предполагает необходимость дальнейшего ужесточения монетарной политики. Также сохраняется "навес" предложения ОФЗ со стороны Минфина. С учетом этих факторов позиции в облигациях с плавающей ставкой и инструментах денежного рынка по-прежнему актуальны".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.