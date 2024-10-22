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Главная / Мнения аналитиков / Позиции в облигациях с плавающей ставкой и инструментах денежного рынка по-прежнему актуальны - УК "Первая"
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22 октября 2024 года 13:12
Позиции в облигациях с плавающей ставкой и инструментах денежного рынка по-прежнему актуальны - УК "Первая"
Позиции в облигациях с плавающей ставкой и инструментах денежного рынка по-прежнему актуальны, считают аналитики УК "Первая". "Ключевым событием недели для долгового рынка станет заседание ЦБ РФ, на котором мы ожидаем повышения ключевой ставки до 21% годовых. Текущие темпы инфляции остаются повышенными, инфляционные ожидании выросли, темпы кредитования сохраняются высокими и рынок труда остается напряженным. При этом данные по индексации тарифов ЖКХ в 2025 году являются дополнительным проинфляционным фактором, - указывают эксперты в обзоре. - Такая макроэкономическая картина предполагает необходимость дальнейшего ужесточения монетарной политики. Также сохраняется "навес" предложения ОФЗ со стороны Минфина. С учетом этих факторов позиции в облигациях с плавающей ставкой и инструментах денежного рынка по-прежнему актуальны". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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22 октября 2024 года 19:31
Москва. 22 октября. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль немного подешевел, несмотря на уверенный рост цен на нефть. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,542 руб., что на 4,15 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.22 октября 2024 года 19:24
Москва. 22 октября. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль немного подешевел, несмотря на уверенный рост цен на нефть. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,542 руб., что на 4,15 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.22 октября 2024 года 19:23
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.22 октября 2024 года 19:09
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
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.22 октября 2024 года 18:54
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.22 октября 2024 года 18:36
"Велес Капитал" подтверждает прогнозную цену акций "Северстали" на уровне 1803 руб. за бумагу с рекомендацией "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Северсталь" представила нейтральные операционные и финансовые результаты за 3-й квартал 2024 года, - пишет... читать дальше
.22 октября 2024 года 18:11
После возможной фиксации прибылей акции "Полюса" вновь начнут скупать, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Ценные бумаги "Полюса" второй день остаются в лидерах роста, - пишет эксперт в комментарии. - Этому способствуют очередное обновление исторических максимумов ценами на... читать дальше
.22 октября 2024 года 17:29
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций "Северстали" с целевой ценой на уровне 1600 руб. за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Северсталь" опубликовала отчетность по МСФО за III квартал. Выручка сталевара оставалась на уровне II квартала, а... читать дальше
.22 октября 2024 года 16:56
Акции Европлана остаются инвестиционно привлекательными в долгосрочной перспективе - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Европлана" остаются инвестиционно привлекательными в долгосрочной перспективе, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Европлан" представил операционные результаты за девять месяцев 2024 года, - пишут эксперты в комментарии. - Рост компании замедлился, однако топ-менеджмент... читать дальше
.22 октября 2024 года 16:24
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целью 740 рублей" с ожидаемой доходностью 16,9% на горизонте 6 месяцев, сообщается на портале БКС Экспресс. Аналитики приводят ряд аргументов в пользу идеи: - Прибыль нефтяного сектора сильно превышает уровни... читать дальше
.22 октября 2024 года 15:51
SberCIB Investment Research подтверждает оценку расписок "РусАгро" на уровне "покупать" с целевой ценой 1567 руб. за штуку, сообщается в комментарии. "Компания опубликовала операционные результаты за третий квартал, главный драйвер - рост выручки масложирового сегмента на 17% год к году. Мясной... читать дальше
.22 октября 2024 года 15:31
Москва. 22 октября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже во вторник днем. Рубль дешевеет, несмотря на позитивную динамику на рынке нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,5415 руб., что на 4,1 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.22 октября 2024 года 15:20
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5810-5890 пунктов во вторник при средней волатильности, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Алмаса Альмаганбетова. "В ходе предстоящей сессии прогнозируем среднюю волатильность при нейтральном балансе рисков, - пишет... читать дальше
.22 октября 2024 года 14:48
ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку на 100 б.п., до 20% годовых на заседании 25 октября, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Банк России на ближайшем заседании 25 октября будет выбирать между повышением ключевой ставки на 100 и 200 б.п., до 20-21%. Мы склоняемся к... читать дальше
.22 октября 2024 года 14:23
Справедливая цена акций Ленты находится в диапазоне 2021-2209 руб. на горизонте года - "Цифра брокер"
Справедливая цена акций "Ленты" находится в диапазоне 2021-2209 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Цифра брокер" Ивана Ефанова. "Менеджмент "Ленты" активно занимается повышением результативности и эффективности сети по всем направлениям,... читать дальше
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