Рынок акций РФ утром просел к 2760п по индексу МосБиржи, растут золотодобытчики вслед за золотом

Москва. 22 октября. Рынок акций РФ утром во вторник умеренно просел на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и коррекции нефти вниз после роста (фьючерс на нефть Brent опустился к $73,8 за баррель), индекс МосБиржи просел в район 2760 пунктов. Лучше рынка выглядят бумаги золотодобывающих компаний за счет рекордных цен на золото.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2762,46 пункта (-0,2%), индекс РТС - 905,62 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 октября, составляет 96,0924 руб. (-32,48 копейки).

Подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -0,3% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,6% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,6%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

Совет директоров ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (+0,7%) на заседании во вторник утвердил программу обратного выкупа акций в размере до 5% от уставного капитала компании. Срок действия программы - 12 месяцев, выкупленные акции будут использованы для финансирования M&A-сделок и обеспечения опционных программ мотивации сотрудников.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", до пятницы ситуация на рынке акций РФ не поменяется. Индекс МосБиржи, скорее всего, будет торговаться в текущем узком боковике на низких оборотах в ожидании решения ЦБ РФ в пятницу по ключевой ставке. Тем не менее, отдельные бумаги на рынке могут демонстрировать повышенную волатильность на фоне корпоративных новостей.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон во вторник остается негативным: цены на нефть возобновили снижение, настроения на мировых фондовых площадках склоняются в сторону пессимистичных. В то же время, котировки золота остаются недалеко от достигнутого накануне исторического максимума $2755 за унцию.

Индекс МосБиржи тестирует поддержку 2760 пунктов и пока не решается на уверенное движение к 2800 пунктам. Инвесторы ожидают новых корпоративных и экономических сигналов, которые в ближайшие дни могут поступить с саммита БРИКС, полагает аналитик.

Лучше рынка с начала недели выглядят акции ПАО "Полюс", поддержку которым помимо рекордных цен на золото оказали новости о намерении совета директоров рассмотреть в среду выплату промежуточных дивидендов. "Селигдар" (MOEX: SELG) во вторник сообщил о росте суммарной выручки от продаж произведенных металлов за 9 месяцев текущего года на 38% г/г. Высокие котировки золота позволяют компаниям отрасли ограничивать негативный эффект жестких монетарных условий в РФ, считает Кожухова.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", поддержку рынку акций РФ с начала недели оказали подросшая нефть и умеренное ослабление рубля к юаню. Текущий баланс рисков пока складывается в пользу стабилизации валютного курса вокруг сложившихся уровней. С одной стороны, Банк России ранее отмечал восстановление объемов импорта, что провоцирует рост спроса на валюту. С другой - предложение валюты экспортерами на фоне налогового периода выступает уравновешивающим фактором, полагают в "Цифра Брокер".

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, азиатские фондовые индексы снизились во вторник, а доллар укрепился на фоне резкой распродажи облигаций и скачка цен на золото, что свидетельствует о перетоке средств инвесторов в защитные активы в ожидании выборов в США. При этом китайские фондовые рынки остаются стабильными, реагируя на снижение ставок НБК, и ожидают новых мер поддержки экономики со стороны правительства.

Западные аналитики отмечают, что укрепление доллара связано с ожиданием победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и возможными последствиями его экономической политики. Нефть просела после роста почти на 2% накануне на фоне напряженности на Ближнем Востоке, констатирует аналитик.

Среднесрочные тенденции российского рынка акций показывают, что ослабление рубля и высокие цены на нефть будут поддерживать сырьевой сектор. Акции золотодобывающих компаний находятся на подъеме благодаря росту цен на золото. Акции "НОВАТЭКа" не смогли реализовать рост на фоне анонса об обнулении НДПИ на всю Арктику по газу для производства аммиака и водорода. Бумаги оказались под давлением в связи с новой угрозой усиления санкций со стороны ЕС против российского СПГ. Индекс МосБиржи остается в узком диапазоне боковика 2720-2780 пунктов, дивиденды российских эмитентов противостоят очередному ужесточению денежно-кредитной политики ЦБ РФ, считает Кабаков.

В США накануне просели индексы Dow Jones (-0,8%) и S&P 500 (-0,2%), но подрос Nasdaq (+0,3%).

Внимание инвесторов направлено на сезон корпоративной отчетности. На этой неделе свои квартальные результаты представят около 20% компаний, входящих в расчет индекса S&P 500. Среди них такие крупные, как Visa, Tesla (SPB: TSLA), Boeing, General Motors (SPB: GM) и Coca-Cola.

Также рынок начинает готовиться к заседанию Федеральной резервной системы (ФРС) и президентским выборам в США, которые состоятся в начале ноября.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций за исключением Китая (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, австралийский ASX Australia - на 1,6%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng просел на 0,02%), в Европе динамика смешанная (индексы CAC40 и FTSE просели на 0,4-0,6%, DAX вырос на 0,5%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,3%).

Народный банк Китая в понедельник понизил процентные ставки сильнее, чем прогнозировалось, и эта новость продолжает оказывать положительное влияние на рынок, отмечают аналитики.

Цены производителей в Южной Корее в сентябре выросли на 1% относительно того же месяца прошлого года, сообщил Банк Кореи во вторник. Это минимальные темпы повышения с ноября 2023 года. По сравнению с августом цены уменьшились на 0,2%.

На нефтяном рынке утром во вторник цены проседают после скачка вверх накануне на новостях из Китая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $73,83 за баррель (-0,6% и +1,7% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $70,14 за баррель (-0,7% и +1,9% в понедельник).

Подъем цен на нефть в понедельник произошел после снижения ставок НБК в рамках мер экономического стимулирования. Однако опасения по поводу объемов спроса со стороны КНР, крупнейшего импортера нефти в мире, сохраняются, и трейдеры ждут более явных признаков улучшения ситуации в экономике страны, отмечает Trading Economics.

Также участников торгов беспокоит возможное возникновение переизбытка нефти на глобальном рынке после восстановления добычи странами ОПЕК+ в декабре.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-3%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-2,4%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,3%), бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2%).

Совет директоров ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-2%, до 163,93 рубля) рекомендовал внеочередному собранию акционеров утвердить выплату дивидендов в размере 2,11 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. В случае одобрения акционерами решения о выплате дивидендов датой закрытия реестра для их получения может быть установлено 6 декабря 2024 года. Общий объем дивидендных выплат может составить 235 млн рублей.

Выросли акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+9,2%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+7,2% и +5,4% "префы"), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+6,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,55 млрд рублей (из них 3,48 млрд рублей пришлось на акции "Полюса", 1,08 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,05 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").