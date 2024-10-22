.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром просел к 2760п по индексу МосБиржи, растут золотодобытчики вслед за золотом
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в сентябре составила 0,48%
Рост потребительских цен в сентябре ускорился до 0,48% после повышения на 0,20% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,63% после 9,05% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался выше прогнозов аналитиков
 
МВФ повысил оценку роста ВВП России в 2024 году до 3,6%
Международный валютный фонд повысил оценку динамики российской экономики в 2024 году. Теперь МВФ ожидает роста на 3,6%, а не на 3,2%, как в июле, говорится в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook: Policy Pivot, Rising...
 
Маркетплейсы могут лишить права снижать цену "с молчаливого согласия" продавца
Минэкономразвития предложило исключить правило молчаливого согласия продавца на изменение цены на маркетплейсе, следует из доработанной версии законопроекта о платформенной экономике, пишут "Ведомости". По мнению министерства, согласие не может...
 
Самозанятым хотят поднять лимит по доходам в 1,5 раза
В Госдуме предложили новый способ вывода самозанятых из тени - для этого нужно со следующего года увеличить порог по их максимальному доходу в 1,5 раза. В 2025 г. его хотят довести до 3,6 млн рублей с последующим ростом до 3,8 млн, 4 млн и 4,2 млн в...
 
22 октября 2024 года 11:35

Рынок акций РФ утром просел к 2760п по индексу МосБиржи, растут золотодобытчики вслед за золотом

Москва. 22 октября. Рынок акций РФ утром во вторник умеренно просел на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и коррекции нефти вниз после роста (фьючерс на нефть Brent опустился к $73,8 за баррель), индекс МосБиржи просел в район 2760 пунктов. Лучше рынка выглядят бумаги золотодобывающих компаний за счет рекордных цен на золото.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2762,46 пункта (-0,2%), индекс РТС - 905,62 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 октября, составляет 96,0924 руб. (-32,48 копейки).

Подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -0,3% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,6% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,6%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

Совет директоров ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (+0,7%) на заседании во вторник утвердил программу обратного выкупа акций в размере до 5% от уставного капитала компании. Срок действия программы - 12 месяцев, выкупленные акции будут использованы для финансирования M&A-сделок и обеспечения опционных программ мотивации сотрудников.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", до пятницы ситуация на рынке акций РФ не поменяется. Индекс МосБиржи, скорее всего, будет торговаться в текущем узком боковике на низких оборотах в ожидании решения ЦБ РФ в пятницу по ключевой ставке. Тем не менее, отдельные бумаги на рынке могут демонстрировать повышенную волатильность на фоне корпоративных новостей.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон во вторник остается негативным: цены на нефть возобновили снижение, настроения на мировых фондовых площадках склоняются в сторону пессимистичных. В то же время, котировки золота остаются недалеко от достигнутого накануне исторического максимума $2755 за унцию.

Индекс МосБиржи тестирует поддержку 2760 пунктов и пока не решается на уверенное движение к 2800 пунктам. Инвесторы ожидают новых корпоративных и экономических сигналов, которые в ближайшие дни могут поступить с саммита БРИКС, полагает аналитик.

Лучше рынка с начала недели выглядят акции ПАО "Полюс", поддержку которым помимо рекордных цен на золото оказали новости о намерении совета директоров рассмотреть в среду выплату промежуточных дивидендов. "Селигдар" (MOEX: SELG) во вторник сообщил о росте суммарной выручки от продаж произведенных металлов за 9 месяцев текущего года на 38% г/г. Высокие котировки золота позволяют компаниям отрасли ограничивать негативный эффект жестких монетарных условий в РФ, считает Кожухова.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", поддержку рынку акций РФ с начала недели оказали подросшая нефть и умеренное ослабление рубля к юаню. Текущий баланс рисков пока складывается в пользу стабилизации валютного курса вокруг сложившихся уровней. С одной стороны, Банк России ранее отмечал восстановление объемов импорта, что провоцирует рост спроса на валюту. С другой - предложение валюты экспортерами на фоне налогового периода выступает уравновешивающим фактором, полагают в "Цифра Брокер".

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, азиатские фондовые индексы снизились во вторник, а доллар укрепился на фоне резкой распродажи облигаций и скачка цен на золото, что свидетельствует о перетоке средств инвесторов в защитные активы в ожидании выборов в США. При этом китайские фондовые рынки остаются стабильными, реагируя на снижение ставок НБК, и ожидают новых мер поддержки экономики со стороны правительства.

Западные аналитики отмечают, что укрепление доллара связано с ожиданием победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и возможными последствиями его экономической политики. Нефть просела после роста почти на 2% накануне на фоне напряженности на Ближнем Востоке, констатирует аналитик.

Среднесрочные тенденции российского рынка акций показывают, что ослабление рубля и высокие цены на нефть будут поддерживать сырьевой сектор. Акции золотодобывающих компаний находятся на подъеме благодаря росту цен на золото. Акции "НОВАТЭКа" не смогли реализовать рост на фоне анонса об обнулении НДПИ на всю Арктику по газу для производства аммиака и водорода. Бумаги оказались под давлением в связи с новой угрозой усиления санкций со стороны ЕС против российского СПГ. Индекс МосБиржи остается в узком диапазоне боковика 2720-2780 пунктов, дивиденды российских эмитентов противостоят очередному ужесточению денежно-кредитной политики ЦБ РФ, считает Кабаков.

В США накануне просели индексы Dow Jones (-0,8%) и S&P 500 (-0,2%), но подрос Nasdaq (+0,3%).

Внимание инвесторов направлено на сезон корпоративной отчетности. На этой неделе свои квартальные результаты представят около 20% компаний, входящих в расчет индекса S&P 500. Среди них такие крупные, как Visa, Tesla (SPB: TSLA), Boeing, General Motors (SPB: GM) и Coca-Cola.

Также рынок начинает готовиться к заседанию Федеральной резервной системы (ФРС) и президентским выборам в США, которые состоятся в начале ноября.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций за исключением Китая (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, австралийский ASX Australia - на 1,6%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng просел на 0,02%), в Европе динамика смешанная (индексы CAC40 и FTSE просели на 0,4-0,6%, DAX вырос на 0,5%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,3%).

Народный банк Китая в понедельник понизил процентные ставки сильнее, чем прогнозировалось, и эта новость продолжает оказывать положительное влияние на рынок, отмечают аналитики.

Цены производителей в Южной Корее в сентябре выросли на 1% относительно того же месяца прошлого года, сообщил Банк Кореи во вторник. Это минимальные темпы повышения с ноября 2023 года. По сравнению с августом цены уменьшились на 0,2%.

На нефтяном рынке утром во вторник цены проседают после скачка вверх накануне на новостях из Китая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $73,83 за баррель (-0,6% и +1,7% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $70,14 за баррель (-0,7% и +1,9% в понедельник).

Подъем цен на нефть в понедельник произошел после снижения ставок НБК в рамках мер экономического стимулирования. Однако опасения по поводу объемов спроса со стороны КНР, крупнейшего импортера нефти в мире, сохраняются, и трейдеры ждут более явных признаков улучшения ситуации в экономике страны, отмечает Trading Economics.

Также участников торгов беспокоит возможное возникновение переизбытка нефти на глобальном рынке после восстановления добычи странами ОПЕК+ в декабре.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-3%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-2,4%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,3%), бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2%).

Совет директоров ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-2%, до 163,93 рубля) рекомендовал внеочередному собранию акционеров утвердить выплату дивидендов в размере 2,11 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. В случае одобрения акционерами решения о выплате дивидендов датой закрытия реестра для их получения может быть установлено 6 декабря 2024 года. Общий объем дивидендных выплат может составить 235 млн рублей.

Выросли акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+9,2%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+7,2% и +5,4% "префы"), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+6,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,55 млрд рублей (из них 3,48 млрд рублей пришлось на акции "Полюса", 1,08 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,05 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
22 октября 2024 года 19:31
Рубль во вторник немного подешевел в паре с юанем, несмотря на уверенный рост нефти
Москва. 22 октября. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль немного подешевел, несмотря на уверенный рост цен на нефть. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,542 руб., что на 4,15 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
22 октября 2024 года 19:24
Рубль во вторник немного подешевел в паре с юанем, несмотря на уверенный рост нефти
Москва. 22 октября. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль немного подешевел, несмотря на уверенный рост цен на нефть. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,542 руб., что на 4,15 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
22 октября 2024 года 19:23
Аналитики SberCIB с осторожностью смотрят на перспективы акций Северстали
Аналитики SberCIB Investment Research сохраняют осторожный взгляд на перспективы акций "Северстали", говорится в комментарии инвестбанка. Эксперты подтверждают для этих бумаг рекомендацию "держать" и прогнозную стоимость на уровне 1400 рублей за штуку. По их ожиданиям, доходность свободного...    читать дальше
.
22 октября 2024 года 19:09
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 22 октября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились. Исключение составил лишь самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году, который заметно вырос в цене.    читать дальше
.
22 октября 2024 года 18:54
ИСПРАВЛЕНО: SberCIB подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг РусАгро
SberCIB Investment Research подтверждает рекомендацию "покупать" для GDR "РусАгро" с целевой ценой 1567 руб. за штуку, сообщается в комментарии. Ранее компания представила операционные результаты за третий квартал этого года. Выручка ГК "РусАгро" до межсегментных элиминаций составила 82,8 млрд...    читать дальше
.
22 октября 2024 года 18:36
"Велес Капитал" подтверждает прогнозную цену акций Северстали на уровне 1803 руб
"Велес Капитал" подтверждает прогнозную цену акций "Северстали" на уровне 1803 руб. за бумагу с рекомендацией "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Северсталь" представила нейтральные операционные и финансовые результаты за 3-й квартал 2024 года, - пишет...    читать дальше
.
22 октября 2024 года 18:11
После возможной фиксации прибылей акции Полюса вновь начнут скупать - Freedom Finance Global
После возможной фиксации прибылей акции "Полюса" вновь начнут скупать, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Ценные бумаги "Полюса" второй день остаются в лидерах роста, - пишет эксперт в комментарии. - Этому способствуют очередное обновление исторических максимумов ценами на...    читать дальше
.
22 октября 2024 года 17:29
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций Северстали
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций "Северстали" с целевой ценой на уровне 1600 руб. за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Северсталь" опубликовала отчетность по МСФО за III квартал. Выручка сталевара оставалась на уровне II квартала, а...    читать дальше
.
22 октября 2024 года 16:56
Акции Европлана остаются инвестиционно привлекательными в долгосрочной перспективе - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Европлана" остаются инвестиционно привлекательными в долгосрочной перспективе, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Европлан" представил операционные результаты за девять месяцев 2024 года, - пишут эксперты в комментарии. - Рост компании замедлился, однако топ-менеджмент...    читать дальше
.
22 октября 2024 года 16:24
"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции "Газпром нефти"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целью 740 рублей" с ожидаемой доходностью 16,9% на горизонте 6 месяцев, сообщается на портале БКС Экспресс. Аналитики приводят ряд аргументов в пользу идеи: - Прибыль нефтяного сектора сильно превышает уровни...    читать дальше
.
22 октября 2024 года 15:51
SberCIB подтверждает оценку бумаг РусАгро на уровне "покупать"
SberCIB Investment Research подтверждает оценку расписок "РусАгро" на уровне "покупать" с целевой ценой 1567 руб. за штуку, сообщается в комментарии. "Компания опубликовала операционные результаты за третий квартал, главный драйвер - рост выручки масложирового сегмента на 17% год к году. Мясной...    читать дальше
.
22 октября 2024 года 15:31
Рубль днем дешевеет в паре с юанем, несмотря на положительную динамику на рынке нефти
Москва. 22 октября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже во вторник днем. Рубль дешевеет, несмотря на позитивную динамику на рынке нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,5415 руб., что на 4,1 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
22 октября 2024 года 15:20
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5810-5890п во вторник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5810-5890 пунктов во вторник при средней волатильности, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Алмаса Альмаганбетова. "В ходе предстоящей сессии прогнозируем среднюю волатильность при нейтральном балансе рисков, - пишет...    читать дальше
.
22 октября 2024 года 14:48
ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 20% на заседании 25 октября - Совкомбанк
ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку на 100 б.п., до 20% годовых на заседании 25 октября, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Банк России на ближайшем заседании 25 октября будет выбирать между повышением ключевой ставки на 100 и 200 б.п., до 20-21%. Мы склоняемся к...    читать дальше
.
22 октября 2024 года 14:23
Справедливая цена акций Ленты находится в диапазоне 2021-2209 руб. на горизонте года - "Цифра брокер"
Справедливая цена акций "Ленты" находится в диапазоне 2021-2209 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Цифра брокер" Ивана Ефанова. "Менеджмент "Ленты" активно занимается повышением результативности и эффективности сети по всем направлениям,...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.