Курс рубля в ближайшие дни вряд ли вернется к 13,3 руб. за юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль в ближайшие дни вряд ли вновь уйдет к отметке 13,3 рубля за юань в сложившихся условиях, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Вечером вторника API опубликует свои оценки недельного изменения запасов в США. Если они вновь значимо снизятся, нефтяные цены снова попробуют уйти выше отметки в $74 за баррель марки Brent, прогнозируют эксперты.

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