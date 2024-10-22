Рубль утром дешевеет к юаню на фоне небольшого понижения на рынке нефти

Москва. 22 октября. Китайский юань повышается на Московской бирже утром во вторник, рубль дешевеет на фоне небольшой негативной динамики на рынке нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,5335 руб. (+3,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,02 коп. выше уровня действующего официального курса.

Текущий баланс рисков пока складывается в пользу стабилизации курса национальной валюты вокруг сложившихся уровней - с одной стороны, Банк России ранее отмечал восстановление объемов импорта, что провоцирует рост спроса на валюту, с другой стороны, предложение валюты экспортерами на фоне налогового периода выступает уравновешивающим фактором, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник после существенного подъема днем ранее.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составили $73,8 за баррель, что на 0,66% ниже уровня на закрытие предыдущих торгов. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром снизилась на 0,08% - до $70,11 за баррель.

Подъем цен на нефть в понедельник произошел после того, как Народный банк Китая снизил процентные ставки больше, чем ожидалось, в рамках серии мер экономического стимулирования. Однако опасения по поводу объемов спроса со стороны КНР, крупнейшего импортера нефти в мире, сохраняются, и трейдеры ждут более явных признаков улучшения ситуации в экономике страны, отмечает Trading Economics.

Также участников торгов беспокоит возможное возникновение переизбытка нефти на глобальном рынке после восстановления добычи странами ОПЕК+ в декабре.