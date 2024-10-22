Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики в ожидании заседания ЦБ

Москва. 22 октября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании итогов очередного заседания ЦБ РФ, запланированного на 25 октября, а также на фоне противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в понедельник: S&P 500 и Dow Jones снизились, тогда как Nasdaq умеренно вырос. Внимание глобальных инвесторов направлено на сезон корпоративной отчетности. На этой неделе свои квартальные результаты представят около 20% компаний, входящих в расчет индекса S&P 500. Также рынок начинает готовиться к заседанию Федеральной резервной системы и президентским выборам в США, которые состоятся в начале ноября.

Большинство фондовых индексов государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются, положительную динамику демонстрируют только рынки акций материкового Китая и Гонконга. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК во вторник вырос на 0,15%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%. Народный банк Китая в понедельник понизил процентные ставки сильнее, чем прогнозировалось, и эта новость продолжает оказывать позитивное влияние на рынок, отмечают аналитики. Вместе с тем значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов уменьшилось на 1,4%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК потерял 1,2%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к концу торгов опустился на 1,7%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник после существенного подъема днем ранее. Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 МСК составили $74,1 за баррель, что на 0,26% ниже уровня на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на 1,7% - до $74,29 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи утром снизилась на 0,24% - до $70,39 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 1,9%, составив $70,56 за баррель.

Подъем цен на нефть в понедельник произошел после того, как Народный банк Китая снизил процентные ставки "больше, чем ожидалось, в рамках серии мер экономического стимулирования", заявил старший рыночный аналитик XS.com Самер Хасн. По его словам, это "поддерживает перспективы роста спроса на нефть". Однако опасения по поводу объемов спроса со стороны КНР, крупнейшего импортера нефти в мире, сохраняются, и трейдеры ждут более явных признаков улучшения ситуации в экономике страны. Также участников рынка беспокоит возможное возникновение переизбытка нефти на глобальном рынке после восстановления добычи странами ОПЕК+ в декабре.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 21 октября снизилась в 1,7 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,891 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,15 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,24% и составил 103,7 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (19-21 октября) потерял 0,15%, опустившись до 924,59 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-19Р" (-1,36%), "НоваБев Групп БО-П05" (-0,98%) и "Сбербанк-001Р-SBER27" (-0,91%), а в лидерах роста - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,5%), "ФСК ЕЭС БО-05" (+0,48%) и "Почта России БО-002P-02" (+0,34%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Корякэнерго" 24 октября начнет размещение 3-летних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Датой окончания размещения станет наиболее ранняя из следующих дат: 30 января 2025 года или дата размещения последней облигации выпуска. Купоны ежемесячные и переменные, рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 4-й рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, плюс 2% годовых. Соответственно, ставка 1-го купона составит 21% годовых. По займу будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов, а также call-опционы в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов.

ОАО "РЖД" установило ставку 13-го купона облигаций серии 001P-09R на уровне 17,64% годовых. Компания разместила 15-летний выпуск объемом 10 млрд рублей в ноябре 2018 года. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 8% годовых. Остальные купоны плавающие, ставка рассчитывается по формуле: доходность семилетних ОФЗ + 50 базисных пунктов. Ставка текущего купона - 13,76% годовых.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставки 11-12-го купонов 10-летних облигаций серии 001Р-12 объемом 10 млрд рублей на уровне 21% годовых. Компания разместила выпуск в ноябре 2019 года. Ставки 1-10-го полугодовых купонов составили 7,85% годовых.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (OKPO code: 57992197) (ГТЛК) установило ставку 32-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21,2% годовых. Компания разместила 15-летний выпуск на 10 млрд рублей в феврале 2017 года. Ставки 1-28-го квартальных купонов были установлены на уровне 11% годовых. Ставки 29-42-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 8-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2,2% годовых.

ООО "Лизинговая компания Простые решения" ("ПР-лизинг") установило ставку 65-76-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 20% годовых. Семилетний выпуск облигаций на 400 млн рублей компания разместила в декабре 2019 года. Ставка текущего купона - 11% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 21 ноября.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 5-го купона облигаций 2-й серии на уровне 23,61% годовых. Размещение 10-летнего выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 22 июля. Датой окончания размещения облигаций станет наиболее ранняя из следующих дат: 350-й день с даты начала размещения или дата размещения последней облигации выпуска. На текущий момент размещены бумаги на 161,44 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 6%. Купоны ежемесячные.

ООО "Хромос инжиниринг" установило ставку 4-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 на уровне 23,75% годовых. Компания разместила выпуск объемом 250 млн рублей в августе текущего года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го ежемесячных купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 7-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4,75%. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация: по 10% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов, еще 60% - в дату окончания 60-го купона.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) выкупило в рамках оферты 308 тыс. 037 облигаций серии 001Р-02R по цене 100% от номинала, или 3,08% эмиссии. Десятилетний выпуск серии 001Р-02R объемом 10 млрд рублей был размещен в апреле 2017 года по ставке 8,65% годовых.