Баланс рисков пока складывается в пользу стабилизации курса рубля вокруг текущих уровней - "Цифра брокер"

Текущий баланс рисков пока складывается в пользу стабилизации курса национальной валюты вокруг сложившихся уровней - с одной стороны, Банк России ранее отмечал восстановление объемов импорта, что провоцирует рост спроса на валюту, с другой стороны, предложение валюты экспортерами на фоне налогового периода выступает уравновешивающим фактором, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

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