Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста вместе с нефтью, лидировал "Полюс"

Москва. 21 октября. Рынок акций РФ в понедельник умеренно подрос вместе с нефтью (фьючерс на Brent протестировал $74 за баррель) и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, сдерживающим фактором для покупателей оставались ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ на заседании 25 октября. Индекс МосБиржи подрос в район 2770 пунктов, лидерами роста выступили акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+5,5%) на дивидендных новостях; также выросли бумаги других золотодобывающих компаний на фоне рекордных цен на золото.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2767,71 пункта (+0,6%), индекс РТС - 907,34 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 октября, составил 96,0924 руб. (-32,48 копейки).

Акции ПАО "Полюс" выросли до 14353 рублей, максимума за 5 месяцев.

Совет директоров "Полюса" 23 октября рассмотрит вопрос о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года, сообщила компания. Совокупный объем дивидендов может составить 30% от скорректированного показателя EBITDA за последние 4 квартала (9 месяцев 2024 года и IV квартал 2023 года), что соответствует действующей дивидендной политике, отмечает "Полюс".

Также поддержкой для акций ПАО "Полюс" и всего сектора золотодобывающих компаний выступило обновление золотом исторического максимума - цена драгметалла в понедельник достигала $2755,4 за унцию.

Также подорожали акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,7% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%, до 1194,2 рубля), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Совет директоров "Северстали" (1214,2 рубля) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам III квартала 2024 года в размере 49,06 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Дивиденды за II квартал составляли 31,06 руб. на акцию.

"Северсталь" в III квартале 2024 года нарастила EBITDA на 6% по сравнению со вторым кварталом, до 64,85 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель упал на 9%, сообщила компания. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали EBITDA на уровне 62,9 млрд рублей (+2,8% кв./кв.). Производство стали "Северсталь" увеличила на 7% кв./кв., до 2,47 млн тонн.

Выручка ГК "Русагро" (MOEX: AGRO) (+0,9%) в III квартале этого года составила 82,8 млрд рублей, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. "Выручка увеличилась главным образом за счет роста объемов производства в масложировом бизнесе и управления ассортиментом продаж в мясном бизнесе", - говорится в пресс-релизе.

Подешевели акции Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (-3,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%), акции ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи начал неделю позитивно, покупкам способствовали слабость рубля и растущие цены на сырьевые товары, в том числе на нефть. Также частично сказался спрос инвесторов, отложенный с конца предыдущей недели из-за опасения реализации в выходные какого-либо негатива. Сырьевые товары, как и китайские биржи, отреагировали ростом на решение Народного банка Китая о снижении на 25 б.п. базовых процентных ставок. На европейских и американских площадках настроения были более сдержанными.

Вторник будет отмечен чередой выступлений представителей ЕЦБ и ФРС. Американский институт нефти (API) обнародует недельные данные по запасам нефти. На российском рынке важных корпоративных новостей во вторник не ожидается.

"На этой неделе вероятна преимущественно боковая динамика в свете приближающегося заседания ЦБ РФ, при этом сценарий повышения ключевой ставки до 20% в целом уже заложен в ценах. Прогноз по индексу МосБиржи на 22 октября - 2720-2820 пунктов", - считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, в среду традиционно будут опубликованы цифры по недельной инфляции в РФ, что может повлиять на рыночные настроения в свете ожидаемого заседания ЦБ РФ. Российский рынок постепенно входит в период публикации корпоративной отчетности, компании публикуют результаты за 9 месяцев и III квартал.

Акции ПАО "Полюс" выросли на фоне роста золота, отчета компании по РСБУ и ожиданий по выплате дивидендов. "Северсталь" опубликовала операционные и финансовые результаты за III квартал выше ожиданий, а также рекомендовала распределить 49,06 рубля на акцию в виде дивидендов. Также после публикации операционного отчета за III квартал подросли расписки "Русагро".

Нефть Brent на отскоке протестировала $74 за баррель. На текущей неделе в фокусе будет макростатистика по деловой активности в США и еврозоне, которая важна с точки зрения оценки текущего состояния экономики и спроса, полагает Федосов.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, активность торгов на рынке акций остается невысокой в преддверии заседания ЦБ РФ 25 октября по ключевой ставке, после которого, скорее всего, произойдет активный скачок волатильности на валютном, долговом и долевом рынках.

Аналитики "Риком-Траст" также отметили перспективы роста акций "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1%), сославшись на заявление министра энергетики РФ Сергея Цивилева о необходимости продления на 2025 год соглашений РЖД с угледобывающими регионами о вывозе угля в восточном направлении. Позиция Минэнерго принципиальная (продлить договор со всеми регионами с увеличением объемов вывоза угля), что стало реакцией на очередное обсуждаемое увеличение тарифа РЖД на перевозки, полагают эксперты.

"Мы рекомендуем покупать бумаги "Мечела" долгосрочно. Считаем, что обсуждать повышение тарифов РЖД можно было бы при условии гарантированных объемов перевозок, в ином случае пока это бессмысленно. На следующей неделе будут идти соответствующие совместные консультации Минтранса, РЖД и Минэнерго. Фундаментально восстановление котировок акций "Мечела" стартует, когда рынку будет дан четкий сигнал в развороте ДКП еще до начала II полугодия 2025 года. Но инвесторам стоит начать покупать эти бумаги заранее, не дожидаясь фактических сигналов от рынка", - полагают аналитики "Риком-Траста".

Как отмечают аналитики ИФК "Солид", совокупный объем дивидендов ПАО "Полюс" может составить 30% от скорректированного показателя EBITDA за последние 4 завершенных квартала (9 месяцев 2024 года и IV квартал 2023 года), что соответствует действующей дивидендной политике компании.

Компания хочет заплатить сразу за год, при этом сделать выплату только на бумаги в обращении, то есть без учета 30% "квазиказначеек", отмечают эксперты. Вероятность одобрения дивидендов довольно высокая (в 2023 году отменяли рекомендацию), так как менеджмент прямо говорит, что из-за высокой конъюнктуры компания хочет соблюсти баланс между инвестициями и дивидендами. По сути, компания намерена выплатить дивиденды, а также представить обновленный план по "Сухому Логу", считают эксперты "Солида".

В частности, по словам гендиректора ПАО "Полюс" Алексея Востокова, совет директоров решил рассмотреть вопрос о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года, чтобы соблюсти баланс между реинвестированием средств в основной капитал компании, поддержанием финансовой устойчивости и выплатами дивидендов.

"Поскольку "Полюс" вновь повернулся к миноритариям лицом, то бумаги компании становятся интересны для покупок. По дивидендам мы ожидаем порядка 1340-1400 рублей, то есть дивдоходность составит 9,5%. По потенциалу роста видим ориентир в 17000-18000 рублей за бумагу", - полагают эксперты ИФК "Солид".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, российский рынок акций начал неделю с роста, несмотря на надвигающееся заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Однако рост весьма сдержанный, так как пока неизвестна риторика регулятора по будущей ДКП. Индекс отскакивает от уровня поддержки 2750 пунктов и продолжает боковое движение. Однако в случае закрытия двух дней ниже этого уровня возможно снижение до следующей поддержки 2650 пунктов, считает Степанов.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng просел на 1,6%), но отступают Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX снизились на 0,4-1%) и США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,3-0,7% во главе с Dow).

Японский рынок просел на фоне политической напряженности в связи с запланированными на 27 октября парламентскими выборами в стране.

Народный банк КНР (НБК, центробанк страны) в понедельник опустил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также уменьшена на 25 б.п., до 3,6%. Обе ставки находятся на рекордных минимумах. Аналитики в среднем ожидали менее резкого снижения ставок - до 3,15% и 3,65% соответственно, по данным Trading Economics.

Между тем подешевели акции китайских банков. На прошлой неделе крупные коммерческие банки КНР снизили ставки по депозитам во второй раз в этом году.

На нефтяном рынке в понедельник цены корректируются вверх после резкого снижения по итогам прошлой недели.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $73,94 за баррель (+1,2% и -1,9% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $70,27 за баррель (+1,5% и -2,1% в пятницу).

Поддержку рынку оказывают новые сигналы усиления напряженности на Ближнем Востоке. По сообщениям СМИ, в минувшую субботу беспилотник, выпущенный "Хезболлой", врезался в здание около частной резиденции израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в городе Кесария. Днем позже Израиль нанес ряд новых ударов по Ливану.

Трейдеры ждут от Израиля атаки по Ирану в ответ на удар Тегерана по территории страны в начале октября.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 7,6% - максимально с начала сентября, WTI - на 8,4%, максимально с октября 2023 года, по данным Dow Jones. Снижению цена на нефть способствовали опасения рынка в отношении перспектив спроса на энергоносители в мире, и в первую очередь в Китае.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в понедельник выросли акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+10,5%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+6,8%), бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+6,5%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+2,9%), бумаги "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+2,9%), ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (+2,4%), ПАО "Хендерсон" (MOEX: HNFG) (+2,4%), МКПАО "Юнайтед медикал груп" (ЕМС (MOEX: GEMC)) (+2,2%).

ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+0,5%) в январе-сентябре 2024 года уменьшило выручку по РСБУ на 0,44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 72,3 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Себестоимость продаж выросла на 17,5%, составив 48,609 млрд рублей.

Совет директоров ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (+0,3%, до 612,5 рубля), ведущего производителя атлантического лосося (семги) и форели в РФ, рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 20 рублей на акцию, сообщила компания. Решение о выплате дивидендов может быть принято на внеочередном собрании акционеров, которое пройдет в заочной форме 21 ноября 2024 года. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 2 декабря 2024 года.

Подешевели бумаги ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-15,2%, до 31,85 рубля), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-4,2%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3,2%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-3,1%), "АГ Кристалл" (MOEX: KLVZ) (-2,7%).

Совет директоров ПАО "Яковлев" определил цену размещения дополнительных обыкновенных акций компании на уровне 23,17 рубля за штуку. Решение о допэмиссии было утверждено общим собранием акционеров 20 июня, сообщила компания на ленте раскрытия информации в понедельник.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 56,78 млрд рублей (из них 13,98 млрд рублей пришлось на акции "Полюса", 5,2 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,04 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").