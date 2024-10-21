21 октября 2024 года 19:03
Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 21 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,37% от номинала (их доходность также не изменилась, составив 8,89% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 74,04% от номинала (доходность - 8,18% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 8 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день всего на 2 базисных пункта - до 28,04% от номинала (его доходность увеличилась на 1 базисный пункт и составила 18,97% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году упали в цене на 65 базисных пунктов - до 70,76% от номинала (их доходность выросла на 72 базисных пункта, составив 28,48% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 7 базисных пунктов - до 67,63% от номинала (доходность увеличилась на 7 базисных пунктов, составив 20,21% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 67,4% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 14% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась всего на 2 базисных пункта - до 66,75% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 21 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник демонстрируют умеренное снижение в ожидании очередного заседания Федеральной резервной системы, которое состоится 6-7 ноября, и президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября.
Опубликовано: /Финмаркет/
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