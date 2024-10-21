Рубль в понедельник упал в паре с юанем, несмотря на рост нефти

Москва. 21 октября. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник; рубль упал, несмотря на рост на рынке нефти. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,5005 руб., что на 11,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 22 октября на 32,48 копейки, до 96,0924 руб./$1, и уменьшил курс евро на 45,49 копейки, до 104,4016 руб./EUR1.

"Ранее Банк России отметил восстановление импорта в третьем квартале этого года, что оказывало дополнительное давление на котировки рубля. Однако на прошлой неделе приближающийся налоговый период и снижение спроса нерезидентов после истечения лицензии OFAC способствовали укреплению рубля. Согласно данным Банка России, курс китайского юаня за прошлую неделю снизился на 0,64% - до 13,38 рубля. Доллар обновил максимумы этого года на прошлой неделе, но в итоге подешевел на 0,09% - до уровня в 97,15 рубля. Курс евро потерял 0,71% и закрылся на отметке в 105,76 рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ инвестмент партнерс" Максим Гладских.

"Рубль вскоре после открытия активно дешевел к юаню, который приближался к пятничной вершине, достигнув отметки 13,55 руб. Затем российская валюта умеренно скорректировалась, но осталась в ощутимом дневном минусе. Приближение пика фискальных платежей 28 октября уже должно препятствовать подобным нисходящим импульсам курса рубля. Отсутствие заметной реакции валютного рынка на фактор налогового периода обычно после его завершения приводит к ускорению ослабления рубля, так как свидетельствует о повышенном спросе на иностранную валюту. Давление на курс рубля может оказывать очередное снижение Банком России лимитов по операциям однодневный валютный своп с 30 до 25 млрд юаней. Правда, в августе он был поднят до того уровня с еще более низких значений на фоне повышенного спроса на китайскую валюту. То есть сейчас ЦБ лишь возвращает к обычному состоянию этот инструмент регулирования ликвидностью валютного рынка", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Банк России снизил в понедельник лимит по операциям 1-дневный валютный своп до 20 млрд юаней с 25 млрд юаней, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Это второе снижение за неделю: во вторник, 15 октября, лимит был снижен до 25 млрд юаней с 30 млрд юаней.

Лимит был повышен 6 августа с 20 млрд юаней до 25 млрд юаней, 7 августа - до 30 млрд юаней на фоне повышенного спроса на китайскую валюту.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 13 сентября сообщила: "Мы видим, что в последние месяцы из-за тех проблем, что происходили на валютном рынке, банки стали активно использовать своп Банка России в качестве инструмента фондирования и закрытия открытой валютной позиции. Мы видим, что наши операции стали проводиться практически на постоянной основе".

"Но цель нашего инструмента - свопа - это роль страховки для сглаживания волатильности, это не есть инструмент фондирования. Поэтому дальше увеличивать предложение свопов для того, чтобы выполнять несвойственную функцию, мы не считаем важным", - подчеркнула она.

Она добавила, что для того, чтобы своп с ЦБ стал выполнять именно роль страховки, принято решение повысить юаневую ставку по нему. Регулятор с 16 сентября повысил процентные ставки по операциям валютный своп по продаже юаней за рубли до O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенной на 12 процентных пунктов (п.п.) с текущих +5,5 п.п.

Набиуллина также сообщила о намерении постепенно сокращать лимит данного инструмента.

В опубликованном ЦБ РФ обзоре рисков финансовых рынков за сентябрь сообщалось, что спрос на юаневое фондирование в сентябре оставался на высоком уровне, но к концу месяца ситуация нормализовалась на фоне снижения спроса и роста предложения юаней со стороны отдельных участников.

Как следует из информации на сайте ЦБ РФ, с 23 сентября объем операций банков по сделкам валютный своп ни разу не превысил 20 млрд юаней.

"Для стабилизации ситуации на валютном рынке в условиях действующих ограничений банковскому сектору целесообразно сокращать валютизацию активов, в том числе ограничивать рост валютного кредитования. Операции валютный своп Банка России не могут являться инструментом фондирования валютных активов, а служат механизмом стабилизации в условиях краткосрочных всплесков на внутреннем валютном рынке", - еще раз напомнил ЦБ РФ в своей публикации.

Цены на нефть ослабили рост вечером в понедельник.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск повысились на 1,52%, до $74,15 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к указанному времени на 1,92%, до $70,54 за баррель.

Позитивным фактором для нефтяного рынка в понедельник стала новость, что ЦБ Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, опустил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также уменьшена на 25 б.п., до 3,6%. Обе ставки находятся на рекордных минимумах, до этого НБК опускал их в июле. Аналитики в среднем ожидали снижения ставки по годовым кредитам до 3,15%, по пятилетним - до 3,65%, по данным Trading Economics.

Также рынок следит за ситуацией на Ближнем Востоке. Как сообщают СМИ, в минувшую субботу беспилотник, выпущенный "Хезболлой", врезался в здание около частной резиденции израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в городе Кесария. Днем позже Израиль нанес ряд новых ударов по Ливану.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно выросли в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 18 октября опустилась на 5 базисных пунктов - до 18,75% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц поднялась на 2 базисных пункта - до 18,62% годовых, версия на три месяца повысилась на 10 базисных пунктов, до 18,33% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 5 базисных пунктов относительно предыдущего торгового дня и в понедельник составила 17,63% годовых.

эб мв