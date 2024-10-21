Бумаги РусАгро интересны для долгосрочных инвесторов - ПСБ

Бумаги "РусАгро" интересны для долгосрочных инвесторов, отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Лауры Кузнецовой.

"Операционные результаты "РусАгро" оцениваем положительно: за 9 месяцев выручка компании выросла на 20% г/г, до 225,5 млрд руб., в III квартале продажи составили 82,8 млрд руб. (+6% г/г), - пишет эксперт. - Считаем бумаги долгосрочно интересными - бизнес диверсифицирован, его финансовое состояние устойчиво, M&A сделки дают хороший синергетический эффект. Кроме этого, ожидается редомициляция, и компания рассчитывает выплатить крупный дивиденд (по нашим оценкам - 269 руб., доходность 22%) после ее завершения".

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