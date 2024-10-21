Золото дорожает как основной защитный актив после перехода ФРС к снижению процентных ставок - Freedom Finance Global

Золото дорожает как основной защитный актив после перехода ФРС к снижению процентных ставок, отмечается в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"За последний месяц золото подорожало на 4%, что довольно нехарактерно для этого инвестиционного инструмента с учетом его менее высокой ликвидности по сравнению с другими, - пишет эксперт. - Главная причина роста цен на золото, на наш взгляд, заключается в ослаблении спроса на доллар США как основной защитный актив после перехода ФРС к снижению процентных ставок. В течение последней недели золото обновило несколько исторических ценовых рекордов. Это объясняется, в частности, вооруженным противостоянием на Ближнем Востоке, которое грозит привести к перебоям в поставках сырья и товаров, а также вызвать новый мировой экономический кризис и скачок инфляции. В этих условиях инвесторам необходим защитный актив, чтобы обезопасить свои сбережения от обесценения".

Еще один, на взгляд Мильчаковой, правда, менее значимый драйвер роста для золота - выборы президента США. И Дональд Трамп, и Камала Харрис теоретически могут рекомендовать ФРС активнее смягчать денежно-кредитную политику, полагает аналитик. Трампа к этому мотивирует поддержка бизнес-истеблишмента, уставшего от дорогого кредитования. Харрис - ее стремление к защите небогатых слоев населения, нуждающихся в доступной ипотеке и потребительских займах.

"В ожидании дальнейшего смягчения монетарных условий, которое повлечет за собой ослабление доллара после президентских выборов в США, инвесторы предпочитают переводить свои средства в золото, как наименее подверженный изменениям внешней конъюнктуры актив", - заключает эксперт инвесткомпании.

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