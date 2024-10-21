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21 октября 2024 года 15:36

Рубль днем перешел к снижению в паре с юанем после роста в первой половине сессии

Москва. 21 октября. Китайский юань развернулся вверх после снижения в первой половине сессии и растет на Московской бирже в понедельник днем. Рубль возобновил снижение, несмотря на укрепление нефти и ожидание дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики на заседании Банка России в пятницу, 25 октября. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,5065 руб., что на 12,35 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос относительно закрытия предыдущего торгового дня на 37 копеек, до 95,97 руб./$1; контракт EURRUBF увеличился на 43 копейки, до 104,2 руб./EUR1.

Рубль на текущей неделе может получить определенную поддержку от приближения октябрьских налоговых выплат и укрепиться в район 13 руб. за юань, говорится в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова.

"Восстановлению позиций рубля в прошедшую пятницу способствовали технические факторы и ожидания приближения налогового периода, приходящегося на 28 октября, перевешивающие наблюдаемую слабость рынка нефти. Допускаем, что последний фактор (экспортерам предстоят крупные квартальные выплаты, в первую очередь по НДД) в условиях невысокой из-за сохраняющихся сложностей с платежами емкости валютного рынка способен оказать поддержку рублю на текущей неделе, - пишет эксперт. - На этом фоне курс юаня в ближайшие дни будет тяготеть к нахождению под нашим целевым диапазоном на конец октября, зоной 13,5-14 руб., и пытаться откатиться в район 13 руб. По нашему мнению, восстановительное движение рубля будет носить локальный и ограниченный характер".

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 95-97 руб./$1, по паре "евро-рубль" - 103-105 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

"На стороне рубля по-прежнему остаются высокие процентные ставки, - полагает эксперт. - Помимо этого, он получает традиционную поддержку от приближения пика налогового периода. Не на стороне рубля продолжает оставаться восстановление импорта на фоне снижения экспорта. На курс национальной валюты давит и недавнее снижение нефтяных цен, которому способствовало активное обсуждение уменьшения рисков с перебоями нефтяных поставок через ближневосточный регион. В фокусе рынка - решение о снижении ставки ЕЦБ на 25 б.п., способное оказать давление на позиции евро. Текущее смягчение ДКП в еврозоне было ожидаемо рынком на фоне относительно оптимистичных данных по замедлению инфляции в некоторых европейских странах".

Банк России снизил в понедельник лимит по операциям 1-дневный валютный своп до 20 млрд юаней с 25 млрд юаней, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Это второе снижение за неделю: во вторник, 15 октября, лимит был снижен до 25 млрд юаней с 30 млрд юаней.

Лимит был повышен 6 августа с 20 млрд юаней до 25 млрд юаней, 7 августа - до 30 млрд юаней на фоне повышенного спроса на китайскую валюту.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 13 сентября сообщила: "Мы видим, что в последние месяцы из-за тех проблем, что происходили на валютном рынке, банки стали активно использовать своп Банка России в качестве инструмента фондирования и закрытия открытой валютной позиции. Мы видим, что наши операции стали проводиться практически на постоянной основе".

"Но цель нашего инструмента - свопа - это роль страховки для сглаживания волатильности, это не есть инструмент фондирования. Поэтому дальше увеличивать предложение свопов для того, чтобы выполнять несвойственную функцию, мы не считаем важным", - подчеркнула она.

Она добавила, что для того, чтобы своп с ЦБ стал выполнять именно роль страховки, принято решение повысить юаневую ставку по нему. Регулятор с 16 сентября повысил процентные ставки по операциям "валютный своп" по продаже юаней за рубли до O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенной на 12 процентных пунктов (п.п.) с текущих +5,5 п.п.

Набиуллина также сообщила о намерении постепенно сокращать лимит данного инструмента.

В опубликованном ЦБ РФ обзоре рисков финансовых рынков за сентябрь сообщалось, что спрос на юаневое фондирование в сентябре оставался на высоком уровне, но к концу месяца ситуация нормализовалась на фоне снижения спроса и роста предложения юаней со стороны отдельных участников.

Как следует из информации на сайте ЦБ РФ, с 23 сентября объем операций банков по сделкам валютный своп ни разу не превысил 20 млрд юаней.

"Для стабилизации ситуации на валютном рынке в условиях действующих ограничений банковскому сектору целесообразно сокращать валютизацию активов, в том числе ограничивать рост валютного кредитования. Операции валютный своп Банка России не могут являться инструментом фондирования валютных активов, а служат механизмом стабилизации в условиях краткосрочных всплесков на внутреннем валютном рынке", - еще раз напомнил ЦБ РФ в своей публикации.

Подъем цен на нефть усилился днем в понедельник, котировки восстанавливаются после обвала по итогам прошлой недели.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск повысились на 1,82%, до $74,38 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к указанному времени на 2,15%, до $70,71 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 7,6% - максимально с начала сентября, WTI - на 8,4%, рекордными темпами с октября 2023 года, по данным Dow Jones.

В понедельник рынок растет на очередном витке эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Как сообщают СМИ, в минувшую субботу беспилотник, выпущенный "Хезболлой", врезался в здание около частной резиденции израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в городе Кесария. Днем позже Израиль нанес ряд новых ударов по Ливану.

Тем временем ЦБ Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, опустил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также уменьшена на 25 б.п., до 3,6%. Обе ставки находятся на рекордных минимумах, до этого НБК опускал их в июле. Аналитики в среднем ожидали снижения ставки по годовым кредитам до 3,15%, по пятилетним - до 3,65%, по данным Trading Economics.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на одну, составив 482 единицы. Число газовых установок сократилось на две, до 99.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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