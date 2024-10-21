"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях HeadHunter" с ожидаемой доходностью 15% до конца декабря 2024 года, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"На котировках сказались слабость фондового рынка и избыток предложения бумаг: с момента открытия в конце сентября идея потеряла 10% в абсолютном выражении или 6% против индекса. При этом оценка акций, на наш взгляд, остается очень привлекательной. Думаем, что цена бумаг МКПАО "Хэдхантер" может быстро восстановиться, если сработают катализаторы, которые мы ждем: хорошие результаты за III квартал и объявление специальных дивидендов", - указывают аналитики.

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