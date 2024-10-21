SberCIB подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг ЛСР

SberCIB Investment Research подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг "Группы ЛСР" с прогнозной стоимостью на уровне 970 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков инвестбанка.

"Эмитент опубликовал ожидаемо слабые операционные результаты за третий квартал 2024 года. Динамика продаж "хуже рынка" была и в первом полугодии. Кроме того, в прошлом году девелопер делал ставку на их рост, поставил исторический рекорд в натуральном выражении. В 2024 году такой задачи у Группы нет, сейчас важно сохранить сильный баланс. У "ЛСР" самая низкая долговая нагрузка в секторе - соотношение чистого долга к EBITDA за последние двенадцать месяцев составляет всего 0,8. Считаем, что такой баланс поможет застройщику выплачивать дивиденды даже в условиях слабого рынка", - указывают эксперты.

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