S&P 500 будет торговаться в диапазоне 5830-5900п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5830-5900 пунктов в понедельник, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Вячеслав Ободников.

"Фьючерсы на основные индексы акций США торгуются разнонаправленно, сигнализируя о некоторой неопределенности. После обновления максимумов вполне вероятна небольшая коррекция. Баланс рисков оцениваем как нейтральный, прогнозируем умеренный уровень волатильности. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5830-5900 пунктов, - пишет эксперт в обзоре. - "Быки" сохраняют инициативу за собой. Разворотных паттернов не наблюдается. Технические возможности для продолжения роста сохраняются, так как зона перекупленности по-прежнему не достигнута. Цель для индекса широкого рынка - уровень 5900 пунктов. Поддержка располагается около 5765 пунктов".

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