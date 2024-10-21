"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций АЛРОСА

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив котировок акций "АЛРОСА", сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Ахмеда Алиева.

"Минфин рассматривает новые закупки алмазов у "АЛРОСА" в Госфонд в 2025 году. Правительство может направить на закупку бюджетные ассигнования на драгметаллы и драгкамни (на будущий год лимит по закупкам планируется на уровне 51,5 млрд рублей). Напомним, на фоне кризиса в отрасли в 1П24 такая мера уже использовалась, однако сумма не уточнялась. Исторически на закупку алмазов могло направляться $100-250 млн, что составляет около 3-8% от выручки эмитента. Полагаем, помощь от государства может слегка поддержать финансы компании, - пишут эксперты. - Продолжаем смотреть негативно на "АЛРОСА" на фоне затяжного кризиса. Мы сохраняем осторожный взгляд на алмазно-бриллиантовый сектор, который находится в кризисе более двух лет без признаков восстановления. Акции "АЛРОСА" торгуются с дисконтом около 20% по мультипликатору Р/Е. По нашим прогнозам, дивдоходность на следующие двенадцать месяцев составит 8% - менее привлекательно по сравнению с другими инструментами".

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