"Финам" открыл торговую идею: покупать акции SFI с целью 1800 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции SFI (ПАО "ЭсЭфАй") с целью 1800 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 32%, стоп-приказ: 1200 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Совет директоров SFI рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 113,8 руб. на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов - 28 ноября 2024 года. Дивидендная доходность может составить 8,24%, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена сменила нисходящий тренд на восходящий. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1200 руб. риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,75", - указывают в "Финаме".

SFI (ПАО "ЭсЭфАй") - публичный инвестиционный холдинг, который объединяет лизинговые и страховые компании, IT-стартапы.

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