Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций Северстали на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций "Северстали" на уровне "покупать" с целевой ценой 1600 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Смолина.

"Северсталь" утром представила финансовые результаты за 3К24, которые превысили наши и рыночные оценки FCF, а также объявила квартальные дивиденды, - пишет эксперт. - Благодаря завершению ремонтов домны и стабильным продажам стальной продукции показатель EBITDA вырос на 6% к/к до 65 млрд руб., а рентабельность по нему восстановилась до 30% против 28% кварталом ранее. По итогам 3К24 "Северсталь" выплатит 49 руб. на акцию (против 31 руб. в 2К24) в качестве квартальных дивидендов, реестр под которые закроется 17 декабря 2024".

Дивидендную доходность в 4% аналитик считает довольно привлекательной и отмечает, что коэффициент выплаты составит около 100% от FCF.

На взгляд Смолина, денежная подушка на балансе и стабильный FCF дают возможность выплатить повышенные, более 100% FCF, дивиденды за 4К24. "В отличие от "ММК", "Северсталь" даже смогла нарастить продажи стальной продукции в 3К24 (+3% к/к), - подчеркивает стратег инвестбанка. - Новости расцениваем как умеренно позитивные в плане потенциального влияния на котировки, а текущие ценовые уровни представляются интересными для входа в бумагу с горизонтом инвестирования в полгода-год".

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