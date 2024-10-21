Инвестбанк "Синара" подтверждает прогнозную цену акций Полюса на уровне 17500 руб

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает прогнозную цену акций "Полюса" на уровне 17500 руб. за штуку и ожидает промежуточные дивиденды за 9М24 около 1200 руб./акцию, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Смолина.

"Полюс" сообщил, что совет директоров рассмотрит 23 октября вопрос о выплате дивидендов по результатам 9М24, - отмечает эксперт. - По данным компании, исходя из текущего количества акций в обращении, без учета бумаг в собственности дочерних обществ, совокупный объем дивидендов может составить 30% от скорректированного показателя EBITDA за последние четыре завершенных квартала (9М24 и 4К23)".

Возобновление "Полюсом" дивидендных выплат, на взгляд аналитика, очень вероятно и должно стать приятным сюрпризом для рынка: компания не выплачивала дивиденды из-за реализации проекта "Сухой Лог".

"Исходя из предложенной формулы, промежуточные дивиденды за 9М24, а по факту - за последние 12 месяцев, могут составить около 1200 руб./акцию (дивдоходность - 8,5%), с учетом 30%-ного квазиказначейского пакета,- допускает Смолин. - Мы рассматриваем новость как позитивную для бумаги. Подтверждаем целевую цену в 17500 руб./акцию".

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