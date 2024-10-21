Рынок акций РФ утром превысил 2770п по индексу МосБиржи во главе с бумагами "Полюса"

Москва. 21 октября. Рынок акций РФ утром в понедельник растет по большинству blue chips на фоне подорожавшей нефти (фьючерс на Brent превысил $73,5 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, сдерживающим фактором для покупателей остаются ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ на заседании 25 октября. Индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов, лидерами роста выступают акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,1%) на фоне новых рекордов цен на золото.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2772,52 пункта (+0,8%), индекс РТС - 905,86 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 октября, составляет 96,4172 руб. (-73,18 копейки).

Подорожали также акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +1,1% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +0,7% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

По оценке аналитиков "БКС Мир инвестиций", до решения ЦБ РФ по ключевой ставке 25 октября индекс МосБиржи будет консолидироваться на достигнутых уровнях, а активность инвесторов будет пониженной. При этом закрытие текущей недели задаст рынку краткосрочное направление.

Рыночный консенсус-прогноз предполагает повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 20% годовых. Тем не менее, чем быстрее появятся намеки на монетарное смягчение, тем активнее начнут действовать покупатели, полагают аналитики "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в понедельник умеренно позитивный: цены на нефть пытаются развить рост после обвала прошлой недели, настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичные, котировки золота продолжают обновлять рекордные пики и протестировали отметку $2747 за унцию.

Власти Китая продолжают попытки оживить национальную экономику, но пока что инвесторы реагируют на стимулирование сдержанно. Гонконгский Hang Seng просел под влиянием фиксации прибыли игроками после пятничного ралли. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI приостановили снижение у поддержек $73 и $68 за баррель соответственно и краткосрочно все еще выглядят слабо, хотя среднесрочно сохраняют базу для возвращения к повышению. Участники пока не получили "бычьих" сигналов для развития покупок в виде перебоев с поставками на Ближнем Востоке, а также опасаются более ограниченного спроса со стороны крупнейших экономик мира и, в частности, Китая.

Утром в понедельник рынок акций РФ подрос, но вряд ли сможет восстановить уверенный импульс к росту перед пятничным заседанием ЦБ РФ и вероятным увеличением ключевой ставки как минимум до 20%. Особенно важным для рынков будет сигнал регулятора о возможности ужесточения политики в последующие месяцы, чего на данный момент исключать нельзя. На корпоративном фронте в понедельник участники ждут обнародования рекомендации "Северстали" по дивидендам за III квартал, а также финансовых результатов компании, при этом на прошлой неделе рынок негативно отреагировал на слабые операционные показатели ММК из-за общего охлаждения отрасли, отметила Кожухова.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", инвесторы на российском рынке занимают выжидательную позицию перед заседанием в конце недели Банка России по вопросам денежно-кредитной политики и решения по ключевой ставке. До этого времени активность может оставаться сдержанной, а индекс МосБиржи может колебаться в узком диапазоне 2700-2800 пунктов.

Из корпоративных событий на текущей неделе внимание инвесторов привлечет намеченное на 25 октября заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа", на котором будет рассмотрен вопрос о промежуточных дивидендах. Внушительная денежная позиция на балансе компании и положительный скорректированный денежный поток позволяют рассчитывать на солидные дивиденды, которые могут составить около 1000 рублей на одну акцию за 2024 год, и из которых более 500 рублей "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) может выплатить по итогам 9 месяцев текущего года. В конечном счете решение совета директоров "ЛУКОЙЛа" по дивидендам может придать импульс к повышению котировок акций компании, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, на российском рынке акций сохраняется неопределенность, связанная с макроэкономическими факторами и геополитикой. Индекс МосБиржи завершил предыдущую неделю умеренным ростом на фоне стабилизации цен на нефть и ослабления рубля. Внешние риски остаются ключевым фактором, влияющим на российский рынок: возможные новые антироссийские санкции, укрепление роли юаня в расчетах, а также обсуждение возможного включения России в "черный список" FATF.

В то же время продолжается давление на финансовый сектор, особенно с учетом роста инфляционных ожиданий и высокой ключевой ставки ЦБ РФ. На этой неделе российские инвесторы также будут следить за саммитом БРИКС в Казани, где обсуждается создание единой платежной системы для стран БРИКС и дальнейшее расширение расчетов в национальных валютах, отметил Кабаков.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,1-0,6%, при этом обновили максимумы Dow Jones (+0,1%) и S&P 500 (+0,4%). По итогам прошедшей недели S&P 500 прибавил 0,9%, Nasdaq - 0,8%. Dow Jones поднялся на 1%, завершив "в плюсе" шестую неделю подряд - самый длительный подобный период в 2024 году, по данным Trading Economics.

Число домов, строительство которых было начато в США в сентябре, сократилось на 0,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,354 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в августе их количество составляло 1,361 млн домов, а не 1,356 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя в прошлом месяце до 1,35 млн.

В Азии в понедельник также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng проседает на 1,5%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE подрос на 0,3%, DAX, CAC40 просели на 0,2%) и в США (американские фондовые фьючерсы изменяются на 0,1-0,2%).

Японский рынок просел на фоне политической напряженности в связи с запланированными на 27 октября парламентскими выборами в стране.

Народный банк КНР (НБК, центробанк страны) в понедельник опустил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также уменьшена на 25 б.п., до 3,6%. Обе ставки находятся на рекордных минимумах. Аналитики в среднем ожидали менее резкого снижения ставок - до 3,15% и 3,65% соответственно, по данным Trading Economics.

Между тем, акции китайских банков дешевеют. На прошлой неделе крупные коммерческие банки КНР снизили ставки по депозитам во второй раз в этом году.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены корректируются вверх после резкого снижения по итогам прошлой недели.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в понедельник составила $73,57 за баррель (+0,7% и -1,9% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $69,82 за баррель (+0,9% и -2,1% в пятницу).

Поддержку рынку оказывают новые сигналы усиления напряженности на Ближнем Востоке. По сообщениям СМИ, в минувшую субботу беспилотник, выпущенный "Хезболлой", врезался в здание около частной резиденции израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в городе Кесария. Днем позже Израиль нанес ряд новых ударов по Ливану.

Трейдеры ждут от Израиля атаки по Ирану в ответ на удар Тегерана по территории страны в начале октября.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 7,6% - максимально с начала сентября, WTI - на 8,4%, максимально с октября 2023 года, по данным Dow Jones. Снижению цена на нефть способствовали опасения рынка в отношении перспектив спроса на энергоносители в мире и, в первую очередь, в Китае.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+6,7%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+4,3%), бумаги "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+3,9%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,4%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,3%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+2,1%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+2,1%), ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (+2,1%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+2%), ПАО "Хендерсон" (MOEX: HNFG) (+2%).

Совет директоров ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (+1,5%, до 620 рублей), ведущего производителя атлантического лосося (семги) и форели в РФ, рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в 20 рублей на акцию, сообщает компания. Решение о выплате дивидендов может быть принято на внеочередном собрании акционеров, которое пройдет в заочной форме 21 ноября 2024 года. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 2 декабря 2024 года.

Выручка ГК "Русагро" (MOEX: AGRO) (+0,8%) в III квартале этого года составила 82,8 млрд рублей, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает компания. "Выручка увеличилась главным образом за счет роста объемов производства в масложировом бизнесе и управления ассортиментом продаж в мясном бизнесе", - говорится в пресс-релизе.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,36 млрд рублей (из них 1,42 млрд рублей пришлось на акции "Полюса", 1,15 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,06 млрд рублей на акции "ТКС Холдинг").