ЦБ РФ, скорее всего, поднимет ключевую ставку до 20% на заседании 25 октября - Банк "Русский Стандарт"

ЦБ РФ, скорее всего, поднимет ключевую ставку до 20% на заседании 25 октября, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Снижение темпов роста инфляции происходит, просто в текущей ситуации монетарные инструменты имеют ограниченное действие и более длинный лаг для проявления эффекта изменения ставки, - отмечает эксперт. - Если бы не последовательная позиция ЦБ, то инфляция была бы намного выше с перспективами выхода из-под контроля. В базовом сценарии мы считаем, что ЦБ на заседании 25 октября ограничится минимальным шагом в 100 базисных пунктов и поднимет ставку до 20% с жестким сигналом о готовности повышать ее и далее, пока проинфляционные риски будут доминировать. Пик повышения ставки вероятно придется на конец 2024 года с перспективами ее разворота в сторону понижения не ранее 2-го полугодия 2025 года".

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