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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2740-2780п в понедельник - ПСБ
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21 октября 2024 года 11:10
Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2740-2780п в понедельник - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2740-2780 пунктов на торгах в понедельник, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "В пятницу, 25 октября 2024 года, состоится заседание совета директоров Банка России. По этой причине сильных движений индекса до решения по ключевой ставке не ждем", - отмечают эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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.18 октября 2024 года 19:51
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