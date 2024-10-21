Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2740-2780п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2740-2780 пунктов на торгах в понедельник, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"В пятницу, 25 октября 2024 года, состоится заседание совета директоров Банка России. По этой причине сильных движений индекса до решения по ключевой ставке не ждем", - отмечают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.