Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- совет директоров "Северстали" обнародует рекомендацию по дивидендам за 3-й квартал 2024 года;

- финансовые результаты "Северстали" за 3-й квартал 2024 года по МСФО;

- операционные результаты "РусАгро", "Европлана" за 3-й квартал 2024 года;

- запуск торгов платиной и палладием на "Мосбирже";

- встречи МВФ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.