Рубль утром повышается к юаню в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам октября

Москва. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Китайский юань снижается на Московской бирже утром в понедельник, рубль дорожает в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам октября.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,36 руб. (-2,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 10,31 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"В пятницу рубль достаточно ощутимо окреп к юаню и доллару как в биржевом, так и во внебиржевом сегменте. Причем на Московской бирже пара юань-рубль ушла ниже 13,4 руб., на двухнедельные минимумы, при возрастании торговой активности. Восстановлению позиций рубля способствовали технические факторы (курсы достаточно красиво продолжили откатываться от максимумов с октября прошлого года) и ожидания приближения налогового периода, приходящегося на 28 октября, перевешивающие наблюдаемую слабость рынка нефти. Допускаем, что последний фактор (экспортерам предстоят крупные квартальные выплаты, в первую очередь по НДД) в условиях невысокой, из-за сохраняющихся сложностей с платежами, емкости валютного рынка способен оказать поддержку рублю на этой неделе", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

Цены на нефть повышаются в понедельник после резкого снижения по итогам прошлой недели.

Поддержку рынку оказывают новые сигналы усиления напряженности на Ближнем Востоке. По сообщениям СМИ, в минувшую субботу беспилотник, выпущенный "Хезболлой", врезался в здание около частной резиденции израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в городе Кесария. Днем позже Израиль нанес ряд новых ударов по Ливану.

Трейдеры ждут от Израиля атаки по Ирану в ответ на удар Тегерана по территории страны в начале октября.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $73,38 за баррель, что на 0,42% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,55%, до $69,6 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 7,6% - максимально с начала сентября, WTI - на 8,4%, максимально с октября 2023 года, по данным Dow Jones. Снижению цена на нефть способствовали опасения рынка в отношении перспектив спроса на энергоносители в мире и, в первую очередь, в Китае.