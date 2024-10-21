Вероятны попытки укрепления рубля до 13 руб. за юань в ближайшие дни - ПСБ

Рубль на текущей неделе может получить определенную поддержку от приближения октябрьских налоговых выплат и укрепиться в район 13 руб. за юань, говорится в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Восстановлению позиций рубля в прошедшую пятницу способствовали технические факторы и ожидания приближения налогового периода, приходящегося на 28 октября, перевешивающие наблюдаемую слабость рынка нефти. Допускаем, что последний фактор (экспортерам предстоят крупные квартальные выплаты, в первую очередь по НДД) в условиях невысокой из-за сохраняющихся сложностей с платежами емкости валютного рынка способен оказать поддержку рублю на текущей неделе, - пишет эксперт. - На этом фоне курс юаня в ближайшие дни будет тяготеть к нахождению под нашим целевым диапазоном на конец октября, зоной 13,5-14 руб., и пытаться откатиться в район 13 руб. По нашему мнению, восстановительное движение рубля будет носить локальный и ограниченный характер".

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