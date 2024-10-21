Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 95-97 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 95-97 руб./$1, по паре рубль/евро - 103-105 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"На стороне рубля по-прежнему остаются высокие процентные ставки, - полагает эксперт. - Помимо этого, он получает традиционную поддержку от приближения пика налогового периода. Не на стороне рубля продолжает оставаться восстановление импорта на фоне снижения экспорта. На курс национальной валюты давит и недавнее снижение нефтяных цен, которому способствовало активное обсуждение уменьшения рисков с перебоями нефтяных поставок через ближневосточный регион. В фокусе рынка - решение о снижении ставки ЕЦБ на 25 б.п., способное оказать давление на позиции евро. Текущее смягчение ДКП в еврозоне было ожидаемо рынком на фоне относительно оптимистичных данных по замедлению инфляции в некоторых европейских странах".

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