Индекс Мосбиржи может колебаться в диапазоне 2700-2800п в ближайшее время - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи может колебаться в узком диапазоне 2700-2800 пунктов в ближайшее время, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Наметившаяся в последние дни тенденция к некоторому укреплению рубля и ожидания перед заседанием Банка России окажут сдерживающее влияние на потенциал роста индексов на текущей неделе. Активность может оставаться пониженной вплоть до заседания регулятора в пятницу", - отмечают эксперты в комментарии.

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