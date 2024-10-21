.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи может колебаться в диапазоне 2700-2800п в ближайшее время - "Цифра брокер"
.
21 октября 2024 года 10:04
Индекс Мосбиржи может колебаться в диапазоне 2700-2800п в ближайшее время - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи может колебаться в узком диапазоне 2700-2800 пунктов в ближайшее время, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Наметившаяся в последние дни тенденция к некоторому укреплению рубля и ожидания перед заседанием Банка России окажут сдерживающее влияние на потенциал роста индексов на текущей неделе. Активность может оставаться пониженной вплоть до заседания регулятора в пятницу", - отмечают эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
21 октября 2024 года 11:30
ЦБ РФ, скорее всего, поднимет ключевую ставку до 20% на заседании 25 октября - Банк "Русский Стандарт"
ЦБ РФ, скорее всего, поднимет ключевую ставку до 20% на заседании 25 октября, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "Снижение темпов роста инфляции происходит, просто в текущей ситуации монетарные инструменты имеют ограниченное... читать дальше
.21 октября 2024 года 11:10
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2740-2780 пунктов на торгах в понедельник, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "В пятницу, 25 октября 2024 года, состоится заседание совета директоров Банка России. По этой причине сильных движений индекса до решения по ключевой... читать дальше
.21 октября 2024 года 10:47
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - совет директоров "Северстали" обнародует рекомендацию по дивидендам за 3-й квартал 2024 года; - финансовые результаты "Северстали" за 3-й квартал 2024 года по... читать дальше
.21 октября 2024 года 10:41
Москва. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Китайский юань снижается на Московской бирже утром в понедельник, рубль дорожает в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам октября. читать дальше
.21 октября 2024 года 10:32
Рубль на текущей неделе может получить определенную поддержку от приближения октябрьских налоговых выплат и укрепиться в район 13 руб. за юань, говорится в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова. "Восстановлению позиций рубля в... читать дальше
.21 октября 2024 года 10:16
Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 95-97 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 95-97 руб./$1, по паре рубль/евро - 103-105 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "На стороне рубля по-прежнему остаются высокие процентные... читать дальше
.21 октября 2024 года 09:47
Котировки рублевых гособлигаций на текущей неделе останутся вблизи достигнутых уровней в ожидании сигнала от ЦБ РФ (в пятницу, 25 октября 2024 года), полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "С приближением заседания Банка России (25... читать дальше
.21 октября 2024 года 09:37
Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 21 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.21 октября 2024 года 09:30
Вероятно сохранение слабой инвестиционной активности на российском рынке акций до пятницы, 25 октября 2024 года, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Индекс Мосбиржи продолжает консолидироваться в осеннем боковике, обороты низкие (менее 58 млрд руб.), активность инвесторов и трейдеров... читать дальше
.21 октября 2024 года 09:15
рс валютной пары юань/рубль может скорректироваться примерно до уровня 13 руб. за юань в ближайшее время на дивидендных и налоговых выплатах, а также ожидаемом повышении ключевой ставки ЦБ РФ, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов... читать дальше
.21 октября 2024 года 09:10
Фондовые индексы США завершили ростом торги в пятницу. Азиатские фондовые индексы в основном растут в понедельник. Цены на нефть повышаются в понедельник утром. читать дальше
.18 октября 2024 года 19:51
Рынок акций РФ на уходящей неделе консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов (рост мировых фондовых площадок нивелировался снижением нефти из-за некоторого ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи на неделе поднимался выше 2825 пунктов в рамках коррекции, после чего вернулся обратно в район 2750 пунктов. читать дальше
.18 октября 2024 года 19:38
Москва. 18 октября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам пятницы, рубль вырос перед выходными днями. Кроме того, участники рынка переходят к ожиданию заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится в следующую пятницу, 25 октября, и по результатам которого вероятно очередное ужесточение денежно-кредитной политики. читать дальше
.18 октября 2024 года 19:28
Рынок акций РФ в пятницу просел к 2750п по индексу МосБиржи во главе с "АЛРОСА", неделю завершил в "минусе"
Москва. 18 октября. Рынок акций РФ в пятницу просел на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и слабости нефти (фьючерс на Brent откатился ниже $73 за баррель). Индекс МосБиржи опустился в район 2750 пунктов, при этом лидерами снижения выступили бумаги "АЛРОСА" (-4,4%) после отсечки дивидендов компании за полугодие. читать дальше
.18 октября 2024 года 19:05
Москва. 18 октября. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.