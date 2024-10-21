Цены ОФЗ пока останутся вблизи достигнутых уровней - ПСБ

Котировки рублевых гособлигаций на текущей неделе останутся вблизи достигнутых уровней в ожидании сигнала от ЦБ РФ (в пятницу, 25 октября 2024 года), полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"С приближением заседания Банка России (25 октября) волатильность торгов на рынке ОФЗ снижается - индекс RGBI на прошлой неделе консолидировался около отметки 100 пунктов. По нашим оценкам, в котировках госбумаг уже заложена ставка примерно в 20% годовых; более агрессивное повышение при сохранении жесткого сигнала регулятора, вероятно, продавят цены ниже. С учетом данных рисков короткие (до 1,5 лет) флоатеры с рейтингом "ААА/АА" остаются наиболее оптимальной инвестиций", - указывает эксперт в комментарии.

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