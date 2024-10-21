Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 21 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили ростом сессию в пятницу и неделю в целом. При этом значения Dow Jones и S&P 500 в очередной раз обновили рекорды. Участники торгов следили за корпоративными новостями и оценивали статданные. Число домов, строительство которых было начато в США в сентябре, сократилось на 0,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,354 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в августе их количество составляло 1,361 млн домов, а не 1,356 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя в прошлом месяце до 1,35 млн.

Азиатские фондовые индексы не демонстрируют единой динамики на торгах в понедельник. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,4% в ходе торгов. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI и австралийский S&P/ASX 200 поднялись на 0,7%. Вместе с тем гонконгский индекс Hang Seng теряет 1,3%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов снизился на 0,1% на фоне политической напряженности в связи с запланированными на 27 октября парламентскими выборами в стране.

Некоторую поддержку рынкам акций оказывают позитивные ожидания трейдеров в отношении корпоративных прибылей, а также новые меры поддержки экономики в Китае. Народный банк КНР (НБК, центробанк страны) в понедельник опустил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 25 базисных пунктов - до 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также уменьшена на 25 базисных пунктов, до 3,6% годовых. Обе ставки находятся на рекордных минимумах. Аналитики в среднем ожидали менее резкого снижения ставок - до 3,15% и 3,65% соответственно.

В свою очередь цены на нефть повышаются в понедельник после резкого снижения по итогам прошлой недели. Поддержку рынку оказывают новые сигналы усиления напряженности на Ближнем Востоке. По сообщениям СМИ, в минувшую субботу беспилотник, выпущенный "Хезболлой", врезался в здание около частной резиденции израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в городе Кесария. Днем позже Израиль нанес ряд новых ударов по Ливану. Трейдеры ждут от Израиля атаки по Ирану в ответ на удар Тегерана по территории страны в начале октября.

На этом фоне стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $73,31 за баррель, что на 0,34% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на 1,9%, до $73,06 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,42%, до $69,51 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 2,1%, до $69,22 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 7,6% - максимально с начала сентября, WTI - на 8,4%, максимально с октября 2023 года. Снижению цен на нефть способствовали опасения рынка в отношении перспектив спроса на энергоносители в мире и, в первую очередь, в Китае.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 18 октября выросла в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 17,181 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,641 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос на 0,05% и составил 103,95 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,08%, поднявшись до 925,93 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-10" (+0,56%), "ЕвроХим-001P-08" (+0,46%) и "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,29%), а в лидерах снижения - облигации "ФСК ЕЭС БО-05" (-0,71%), "ДОМ.РФ-001P-05R" (-0,5%) и "Газпром капитал БО-03" (-0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль" (MOEX: DMOB) (MOEX: DELI)) завершило размещение выпуска 2-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Компания установила величину спреда на уровне 300 базисных пунктов. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.

Россельхозбанк (РСХБ) завершил размещение выпуска годовых облигаций серии БO-28-002P номинальным объемом 5 млрд рублей, реализовав 27,76% эмиссии на 1,4 млрд рублей. По выпуску предусмотрено два купона: длительность первого купона - один день, второго - год. Ставка 2-го купона рассчитывается как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред.

Альфа-банк разместил 45,27% выпуска 7-летних дисконтных облигаций серии 001Р-14 номинальным объемом 1 млрд рублей на 452,7 млн рублей. Цена размещения была установлена на уровне 40% от номинала или 400 рублей за ценную бумагу. Доходом по облигациям станет разница между номинальной стоимостью облигаций (1 тыс. рублей) и ценой их размещения (дисконт). Выплата купонного дохода не предусмотрена.

ООО "ДельтаЛизинг" 22 октября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Размещение продлится три рабочих дня. Ставки 1-36 ежемесячных купонов установлены на уровне 24,34% годовых. Предусмотрена амортизация с третьего купонного периода. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 100 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

ООО "Специализированное финансовое общество Аврора Инвест" 22 октября начнет размещение выпуска 5-летних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А1" объемом 480 млн рублей. Размещение продлится 3 рабочих дня. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов, будет размещен по закрытой подписке.

АО "Атомэнергопром" установил финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ 3-летних облигаций серии 001P-03 объемом 20 млрд рублей на уровне 125 базисных пунктов. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Компания 18 октября провела сбор заявок на бонды. Техразмещение запланировано на 23 октября. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

АО "Российское автомобильное товарищество" (РАТ, АО "Автоассистанс") 23 октября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001-01 объемом 400 млн рублей. Размещение продлится полгода. Ставки 1-36-го ежемесячных купонов установлены на уровне 23% годовых. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.

ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) 24 октября c 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии БО-001P-05. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не выше 150 базисных пунктов. Также предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты выплат 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов и 40% от номинала - в дату погашения. Объем выпуска пока не раскрывается. Техразмещение запланировано на 29 октября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 16-го купона облигаций серии 001P-26R на уровне 19,77% годовых. Компания разместила выпуск 5-летних бондов объемом 30 млрд рублей в июле 2023 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,6% годовых. Ежемесячные купоны по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: RUONIA плюс спред 130 базисных пунктов.

ООО "Омега" установило ставку 4-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 23% годовых. Размещение дебютных бондов со сроком обращения 3,5 года номинальным объемом 600 млн рублей началось 24 июля. В настоящее время размещены бумаги на 439,7 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов переменная. Формула для расчета: спред к ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на 5-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4% годовых. По займу предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го и 42-го купонов.

МФК "Джой мани" установила ставку 8-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей на уровне 24% годовых. Компания разместила выпуск в апреле 2024 года по ставке 22% годовых. Ставки 2-12-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; формула расчета 13-24-го купонов - ключевая ставка (тоже на 5-й день) плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов - ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные.

"НФК-Структурные инвестиции" (Чебоксары) установило ставку 22-го купона 10-летних облигаций серии 001П-02 объемом 200 млн рублей на уровне 30% годовых. Компания начала размещение бондов 1 февраля и закончила 18 сентября текущего года. Ставка 1-13-го купонов установлена на уровне 21% годовых, купоны ежемесячные. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании объемом 3 млрд рублей. Дебютный выпуск на 200 млн рублей "НФК-Структурные инвестиции" закончила размещать в мае текущего года.