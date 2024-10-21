Вероятно сохранение слабой активности на рынке акций РФ до пятницы - БКС Экспресс

Вероятно сохранение слабой инвестиционной активности на российском рынке акций до пятницы, 25 октября 2024 года, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс Мосбиржи продолжает консолидироваться в осеннем боковике, обороты низкие (менее 58 млрд руб.), активность инвесторов и трейдеров слабая (участники в ожидании). Такая динамика рынка способна сохраниться вплоть до пятницы, 25 октября, а потом решение ЦБ РФ по ставке, и, скорее всего, произойдет скачок волатильности на валютном, долговом и долевом рынках. Закрытие недели станет показательным, - пишет аналитик в обзоре. - На рынке устойчивые оценки дальнейшего повышения стоимости фондирования. Консенсус за +100 б.п. (20% годовых). Пока это давит на рынок акций и облигаций. По нашим оценкам, дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики не имеет большого смысла, а чем выше взлетит ставка в 2024 году, тем быстрее она пойдет на снижение в 2025 году. Эту идею и могут разыгрывать в оставшиеся месяцы года, и еще осенью индекс Мосбиржи способен покинуть "нудный" боковик, а зимой - направиться в область 3000 пунктов".

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