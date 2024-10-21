Возможно укрепление рубля до 13 руб. за юань в ближайшее время - "Мои Инвестиции"

Курс валютной пары юань/рубль может скорректироваться примерно до уровня 13 руб. за юань в ближайшее время на дивидендных и налоговых выплатах, а также ожидаемом повышении ключевой ставки ЦБ РФ, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

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