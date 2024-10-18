Рынок акций РФ на неделе консолидировался на смешанных внешних факторах и ожиданиях заседания ЦБ РФ

Рынок акций РФ на уходящей неделе консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов (рост мировых фондовых площадок нивелировался снижением нефти из-за некоторого ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи на неделе поднимался выше 2825 пунктов в рамках коррекции, после чего вернулся обратно в район 2750 пунктов.

В период с 14 по 18 октября индекс МосБиржи снизился на 0,1% и составил 2751,9 пункта, индекс РТС потерял 0,5% и достиг 899,12 пункта. Декабрьский фьючерс на нефть Brent подешевел до $72,92 за баррель (-7,7%). Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос до 96,42 руб./$1 (+0,35 рубля).

Рынок акций РФ начал неделю с роста вместе с внешними фондовыми площадками, хотя сдерживающим фактором для покупателей выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился к $77 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся выше 2770 пунктов во главе с бумагами металлургов, аутсайдерами выступили бумаги "Газпром нефти" (-6,7%) после отсечки на бирже дивидендов компании за I полугодие (51,96 рубля на акцию).

Банк России повторил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП): допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. "Мы допускаем возможность повышения ставки на ближайшем заседании", - сообщил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин. При этом он отметил, что ЦБ РФ по-прежнему рассчитывает на достижение цели по инфляции в 2025 году в 4-4,5%.

Основными внешними рисками для среднесрочного социально-экономического прогноза РФ является замедление мировой экономики, внутренние риски связаны с рынком труда и жесткой ДКП, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Министр также сообщил, что "инфляции после пика в начале июля начала замедляться". "Ожидаем, что тренд продолжится в 2025 году, в 2026 году показатель выйдет на целевой уровень Банка России (4,0% - ИФ)", - сказал Решетников.

Поддержкой для мировых рынков стали новости о том, что в Китае в ближайшем будущем будет введен в действие пакет дополнительных мер денежно-кредитной политики для поддержки экономического роста, о чем заявил министр финансов Лань Фоань на пресс-конференции 12 октября. Пакет включает в себя повышение потолка госдолга в относительно широких масштабах, чтобы компенсировать накопившиеся долги местных правительств и оказать содействие в устранении долговых рисков, сообщило агентство "Синьхуа".

Тем не менее, нефть подешевела из-за скептицизма инвесторов относительно экономических стимулов в Китае, поскольку власти КНР не обнародовали подробностей плана стимулирования экономики - многие инвесторы надеялись, что общий объем стимулов составит до 2 трлн юаней ($280 млрд), сообщил портал MarketWatch.

Тем временем, в ежемесячном отчете ОПЕК прогноз роста мирового потребления нефти в 2024 году пересмотрен в сторону снижения на 106 тыс. баррелей в сутки - до 1,93 млн б/с, что означает потребление нефти в нынешнем году в объеме 104,14 млн б/с. Аналитики ОПЕК снизили прогноз роста спроса и на 2025 год - еще на 100 тыс. б/с.

Во вторник рынок акций РФ сохранил оптимистичный настрой на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, несмотря на дешевеющую нефть на новостях из Китая и Израиля (фьючерс на нефть Brent упал ниже $74 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил рубеж 2800 пунктов во главе с бумагами АФК "Система" (+3,8%), "Норникеля" (+3,6%) и "Аэрофлота" (+3%).

Поддержкой стали заявления главы Минфина РФ Антона Силуанова, выступившего против дополнительного увеличения налога на прибыль для банков.

Нефть подешевела на фоне сообщения Washington Post со ссылкой на источники, что Израиль готов нанести удары по военным объектам Ирана, а не по нефтяным или ядерным. Кроме того, МЭА ухудшило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году до 862 тыс. баррелей в сутки с ожидавшихся ранее 903 тыс. б/с.

В среду рынок акций РФ скорректировался вниз после роста с начала недели, игроки фиксировали прибыль на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и подешевевшей нефти (фьючерс на нефть Brent просел ниже $74 за баррель) из-за сигналов ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке (Израиль не намерен атаковать нефтяную инфраструктуру Ирана). Индекс МосБиржи откатился в район 2780 пунктов после утреннего роста в район 2830 пунктов, при этом лидировали в снижении акции "Эн+ груп" (-3%), "Мечела" (-2,8%) и АФК "Система" (-2,6%), а лучше рынка выглядел подросший "Газпром" (+1,4%).

Спрос на акции "Газпрома" вырос на фоне возможной перспективы отмены либо снижения налогового бремени для компании. В частности, стало известно, что Правительственная комиссия по законопроектной деятельности согласилась с предложением Минфина досрочно убрать с 2025 года ежемесячную "нашлепку" к НДПИ на газ в размере 50 млрд руб.

Давление на рынок также оказали данные о росте инфляционных ожиданий в России. Банк России в своем бюллетене подчеркнул, что для возвращения инфляции к цели потребуется сохранение жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени.

В четверг рынок акций РФ продолжил снижение из-за фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и неспособности нефти полноценно скорректироваться после 4-дневного снижения (фьючерс на Brent торговался у $74 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 2765 пунктов, при этом лидерами отката выступили акции "Магнитогорского металлургического комбината" (-7,7%) после отсечки на бирже дивидендов за II квартал.

ММК снизил в III квартале выплавку стали и продажи металлопродукции на 26,6% и 18,7% соответственно к уровню 2 квартала. Статистика оказала давление на весь сектор акций компаний черной металлургии из-за капитальных ремонтов и спада спроса со стороны строительного сектора и инвестиционных проектов.

Подросли акции "Полюса" (+0,7%) на фоне очередного рекорда цен на золото, которые протестировали отметку $2712 за унцию.

В четверг на Мосбирже стартовали торги акциями ПАО "Озон Фармацевтика" (г.Тольятти, Самарская область) после проведенного IPO, в рамках которого компания разместила акции по цене 35 рублей за бумагу - верхней границе ранее объявленного ценового диапазона 30-35 руб. По итогам дебютных торгов акции "Озон Фармацевтика" на Мосбирже подешевели до 33 рублей (-5,7% к цене IPO).

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в четверг, что решение по ключевой ставке не предопределено, регулятор продолжит наблюдать за выходящими статданными.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг снизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), что совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка. ЕЦБ ожидает, что инфляция в еврозоне вернется на целевой уровень в 2% на устойчивой основе в течение 2025 года, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания. Ранее прогноз предусматривал возврат инфляции к 2% только в конце следующего года.

В пятницу рынок акций РФ сохранил умеренно негативный настрой на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и слабости нефти (фьючерс на Brent просел ниже $73 за баррель после роста к $75 на утренних азиатских торгах). Индекс МосБиржи опустился к 2750 пунктов, при этом лидировали в откате бумаги металлургических компаний во главе с акциями "АЛРОСА" (-4,4%) после отсечки дивидендов компании за первое полугодие. Также просели после отсечки полугодовых дивидендов не входящие в расчет основных индексов акции ПАО "Евротранс" (-3,9%).

Совет директоров инвестхолдинга SFI (-2,3%, до 1377 рубля) рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 113,8 рубля на акцию; закрытие реестра под выплаты - 30 ноября.

ПАО "Группа ЛСР" (+0,9%) в январе-сентябре 2024 года сократило продажи недвижимости на 20,7% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 115 млрд рублей, сообщила компания.

В Азии в пятницу выросли китайские рынки на фоне сильной статистики. Темпы роста ВВП Китая в III квартале замедлились до 4,6% с 4,7% кварталом ранее, однако превысили консенсус-прогнозы аналитиков на уровне 4,5%. Промпроизводство в Китае в сентябре увеличилось на 5,4% в годовом выражении (ожидался рост на 4,6%), розничные продажи в сентябре выросли на 3,2% в годовом выражении (ожидался рост на 2,5%).

В период 14-18 октября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги ПАО "ЕвроТранс" (-7%), "ММК" (-6%), ПАО "Софтлайн" (-5%); лучше рынка оказались акции SFI (+7%), ПАО "Южуралзолото" (+5%), "Сегежа Групп" (+5%).

Рынок акций РФ на следующей неделе может сохранить консолидационные настроения при смешанной динамике blue chips, при этом не исключены точечные распродажи в преддверии итогов заседания Банка России 25 октября по ключевой ставке, которая может быть повышена до 20-21% годовых с текущего уровня 19%. Поддержку рынку могут оказать попытки роста нефти из-за сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2700-2800 пунктов, для индекса РТС - 860-930 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".