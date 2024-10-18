Рубль в пятницу вырос в паре с юанем перед выходными днями

Москва. 18 октября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам пятницы, рубль вырос перед выходными днями. Кроме того, участники рынка переходят к ожиданию заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится в следующую пятницу, 25 октября, и по результатам которого вероятно очередное ужесточение денежно-кредитной политики.

Решение по ключевой ставке, которое ЦБ РФ будет принимать на заседании совета директоров 25 октября, не предопределено, регулятор будет рассматривать весь комплекс факторов и вышедших данных, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в четверг.

Курс юаня в 19:00 мск составил 13,383 руб., что на 16,6 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 73,18 копейки, до 96,4172 руб./$1, и уменьшил курс евро на 89,95 копейки, до 104,8565 руб./EUR1.

"В течение недели рубль торговался в узком коридоре 13,5-13,6 за юань на фоне отсутствия фундаментальных факторов влияния: курс ослабевал вплоть до первой половины дня среды (13,63 руб./юань), а после перешел к умеренному укреплению. При этом в пятницу тренд резко усилился, и курс пары "рубль-юань" опустился ниже отметки в 13,4 руб./юань во второй половине дня. В текущих условиях в ближайшее время рубль, вероятнее всего, продолжит торговаться в диапазоне 13,3-13,6 за юань под влиянием приближающегося налогового периода и предстоящего 25 октября заседания ЦБ РФ, в ходе которого регулятор может вновь повысить ставку", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Анастасия Кравцова.

"Рубль после негативного открытия к юаню сразу перешел к активному укреплению. Затем произошла умеренная коррекция, но во второй половине торгов российская валюта ускорила подорожание, обновив двухнедельный максимум. Пара "юань-рубль" опустилась ниже отметки 13,33 руб., однако потом немного отскочила от достигнутого минимума. Тем не менее, рубль сохраняет хороший дневной плюс. Фьючерсы на другие ключевые рублевые пары несут не столь заметные потери, однако достигнутые ими значения предполагают снижение официального курса рубля. Фактор налогового периода уже может усиливать поддержку рублю по мере приближения к пику фискальных платежей экспортеров 28 октября. Для этих целей все больше компаний продает иностранную валюту, что увеличивает ее предложение. Препятствовать более быстрому укреплению рубля по-прежнему будет внешнеторговый фактор. Сокращение предложения инвалюты со стороны экспорта, обусловленное снижением нефтяных цен и санкциями, усугубляется восстановлением спроса на нее со стороны импорта по мере адаптации компаний к новым санкционным условиям", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в пятницу из-за опасений относительно перспектив роста спроса и ожидающегося переизбытка поставок, сообщает Trading Economics.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск уменьшились на 2,01% - до $72,95 за баррель. Цена фьючерсов на нефть марки WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на 2,02% и составляла $69,23 за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) на этой неделе пересмотрело в сторону снижения оценку спроса на нефть, указав на вероятность возникновения глобального переизбытка. ОПЕК в октябре понизила прогноз третий месяц подряд. В обоих случаях это обусловлено в основном слабым спросом на топливо со стороны Китая.

В пятницу стало известно, что экономика Китая в третьем квартале увеличилась на 4,6% в годовом выражении. Темпы роста ВВП замедлились по сравнению с 4,7% во втором квартале и были минимальными с января-марта 2023 года.

Также трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

Армия обороны Израиля подтвердила, что ликвидировала главу политбюро группировки ХАМАС Яхью Синвара в ходе удара в секторе Газа. Эта новость усилила ожидания, что конфликт в данном регионе может в скором времени завершиться, отмечает MarketWatch.

Нефтяные котировки заканчивают неделю снижением более чем на 7%, что является максимальным спадом за полтора месяца.

Котировки нефти Североморский датированный (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) за минусом определенного дисконта, а также индекс Санкт-Петербургской международной биржи (СпбМТСБ) с 2025 года уйдут из расчета нефтяных налогов, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Со следующего года котировка "Brent минус" и котировка СпбМТСБ уйдут из Налогового кодекса. Не будут больше эти котировки использоваться для расчета нефтяных налогов", - сказал он.

По его словам, в расчете налогов останется только котировка нефти Urals FOB, увеличенная на $2 за баррель. "Останется только FOB + 2, который действует", - сказал замминистра финансов.

"Доходы на следующую трехлетку планируются без учета котировок Brent (для простоты так называют котировку NSD) и котировок биржи", - сказал Сазанов.

С 1 января 2024 года стоимость российской нефти для исчисления налогов выбирается максимальная из двух: NSD с определенным дисконтом или котировка Urals в российских портах, увеличенная на расчетную стоимость транспортировки до европейских портов (котировка CIF), публикуемая ценовым агентством Argus. Согласно текущему законодательству, с 2025 года или ранее может добавиться котировка Санкт-Петербургской биржи - также в российских портах, увеличенная на стоимость транспорта. Сазанов ранее высказывал сомнения в том, что ее будут использовать.

В Налоговом кодексе сейчас прописано, что в 2024 году дисконт к Brent устанавливается прогнозно в размере $15 за баррель, на 2025 год - $10 (прогнозно) и на 2026 год - $6 (прогнозно). При этом правительство может установить дисконт в размере $20 за баррель. Правительство воспользовалось этим правом в марте 2024 года, установив его задним числом, с 1 января 2024 года.

С учетом того, что котировка Argus в течение всего года превышала стоимость NSD минус $20 за баррель, для налогов бралась именно она.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 17 октября выросла на 28 базисных пунктов - до 18,8% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц в пятницу поднялась на 1 базисный пункт - до 18,6% годовых, версия на три месяца, повысилась на 3 базисных пункта, до 18,23% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в пятницу составила 17,58% годовых.